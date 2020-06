THERMALTAKE nous propose : Les Toughpower PF1 80 PLUS Platinum.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, est fière de présenter les toutes nouvelles unités d'alimentation Toughpower PF1 80 PLUS Platinum 650W/750W/850W.



La série Toughpower PF1 Platinum a une conception de câble entièrement modulaire avec une taille compacte de 150 mm (L) x 86 mm (H) x 140 mm (P). Thermaltake frappe également pour fournir la technologie la plus à la mode qui aiderait et améliorerait l'expérience des utilisateurs; Ce faisant, nous avons incorporé la technologie la plus récente en fabriquant un CMS unilatéral sur le PCB, ce qui peut réduire l'accumulation de chaleur et augmenter les performances globales de l'unité d'alimentation.







La série entièrement modulaire est équipée d'un ventilateur intelligent zéro pour minimiser le bruit indésirable, d'une conception à faible bruit d'ondulation inférieure à 30 mV pour réduire le gaspillage d'électricité et de condensateurs 100% japonais pour garantir la fiabilité.



La régulation de la tension du bloc d'alimentation n'est pas supérieure à plus ou moins 2% pour les principaux rails afin de fournir des normes plus élevées que les spécifications d'Intel. Thermaltake s'assure également que le bloc d'alimentation fournira au moins 16 ms de temps de maintien pour empêcher le système de redémarrer ou de réinitialiser. Si les utilisateurs recherchent un bloc d'alimentation compact et stable et de haute qualité, jetez un œil aux blocs d'alimentation Toughpower PF1 80 PLUS Platinum Series.



Conception de carte PCB SMD unilatérale



La nouvelle conception du PCB permet à tous les CMS de s'asseoir sur le côté supérieur du PCB des PSU. Cette conception empêche non seulement l'accumulation de chaleur au bas du bloc d'alimentation, mais permet également à l'air froid de passer à travers le ventilateur de roulement hydraulique de 120 mm couvrant l'ensemble complet des composants, en maintenant la température du bloc d'alimentation à un niveau bas.



Smart Zero Fan



Smart Zero Fan garantit zéro bruit lorsque le ventilateur fonctionne en dessous de 20% de charge de travail pour minimiser le bruit audible. Le ventilateur fonctionne lorsque la charge de travail de l'alimentation dépasse 20%. Il existe également un interrupteur pour ceux qui préfèrent que le ventilateur tourne continuellement.



Inférieur à 30 mV, faible bruit d'ondulation



Toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV pour une stabilité élevée sur + 12V, + 5V ou + 3,3V de 0% à 100% de charge pour assurer une alimentation électrique de haute qualité. Un faible bruit d'ondulation permettra à vos composants critiques, tels que les cartes graphiques haut de gamme, de fonctionner plus longtemps de manière fiable.



Régulation de tension extrêmement stricte sous plus ou moins 2%



La régulation de la tension du bloc d'alimentation est définie à un écart de 2% maximum pour que les principaux rails fournissent des normes supérieures à 5% des spécifications d'Intel.



Condensateurs japonais 100% haute qualité 105°C/221°F



100% haute qualité 105 ° C (221 ° F) condensateurs fabriqués au Japon qui améliorent considérablement la durabilité et offrent la plus grande stabilité et fiabilité.



Certifié 80 PLUS



Le 80 PLUS pour PF1 ARGB Platinum Series offre jusqu'à 92% d'efficacité dans des conditions de charge réelles pour promettre les pertes de puissance les plus faibles.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP