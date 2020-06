ABKONCORE nous propose un nouveau boitier PC : Le C710S.



ABKONCORE a récemment dévoilé le boîtier tour supérieur C710S de qualité supérieure. Le boîtier présente un design luxueux en acier/ABS/verre trempé avec des bouches d'aération latérales et une bande LED RGB sur le fond. Le boîtier comprend un panneau latéral en verre trempé gauche, un ventilateur 120 mm Auto Ring Spectrum RGB inclus, un filtre à poussière magnétique supérieur amovible et un filtre à poussière inférieur amovible.



















Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les E/S avant du boîtier se composent de 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, audio HD, micro, alimentation et réinitialisation. Le boîtier peut accueillir jusqu'à 7 disques SSD 2,5 "et 2 disques durs 3,5" et est livré avec des coussinets en caoutchouc absorbant les chocs pour réduire le bruit et les vibrations. Le support de refroidissement comprend un espace pour jusqu'à 7 ventilateurs supplémentaires de 120 mm, un radiateur de 360 mm et peut prendre en charge des GPU de 390 mm.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ABKONCORE