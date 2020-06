AMD "Sienna Cichlid" pourrait être "Big Navi".



Les correctifs du noyau Linux font référence à un GPU AMD "Sienna Cichlid", qui selon Phoronix pourrait être le légendaire GPU "Big Navi". Nous savons qu'il s'agit d'un GPU et non d'un processeur scalaire CDNA sans tête, car les correctifs incluent du code pour les capacités de codage vidéo VCN 3.0 (moteur multimédia de RDNA2) et DCN3 (moteur d'affichage de RDNA2), qui constituent un volume dont AMD pourrait se débarrasser sur les puces CDNA.







Le nom de code interne inhabituel pourrait faire référence à la prochaine génération de GPU phare basé sur l'architecture RDNA2 d'AMD, armé de 80 unités de calcul (5 120 processeurs de flux), Radeon Intersection Engines (accélère le traçage des rayons en temps réel). Le nom de code semble inhabituel, mais AMD a tendance à utiliser des noms de code internes farfelus pour détecter les sources de fuites.



PHORONIX