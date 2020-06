ASUS nous propose une nouvelle carte mère pour les Gamers : La ROG Strix B460-H.



ASUS a présenté la carte mère ROG Strix B460-H Gaming, élargissant sa famille de cartes mères ROG Strix basée sur le chipset B460 milieu de gamme d'Intel pour les processeurs Core "Comet Lake" de 10e génération dans le boîtier LGA1200. La carte rejoint les SKU Strix-F et Micro-ATX Strix-G basées sur ce chipset.



La Strix-H couvre tous les éléments essentiels de la plate-forme, mais les complète avec Intel Ethernet et une solution audio embarquée SupremeFX premium. Le Strix-H utilise un VRM CPU 8 phases simple qui tire l'alimentation d'un seul connecteur EPS 8 broches. La carte offre un carénage d'E/S arrière doté du langage de conception ROG Strix de dernière génération et un logo lumineux ROG monochrome (rouge). Il est également livré avec un bouclier d'E/S arrière intégré.















Le socket LGA1200 est câblé à quatre emplacements DIMM DDR4 prenant en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4-2933 à double canal (l'horloge de mémoire maximale pour la plate-forme B460 est de 2933 MHz); et un emplacement PCI-Express 3.0 x16 renforcé de métal. La carte offre deux emplacements M.2 NVMe, tous deux avec un câblage PCIe gen 3.0 x4; et un emplacement pour clé électronique M.2 pour les cartes WLAN. L'autre connectivité de stockage comprend six ports SATA 6 Gbps. La seule interface réseau de la carte est une connexion 1 GbE pilotée par un contrôleur Intel i219-V.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP