GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère pour les Gamers : La Z490 AORUS ULTRA G2.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes mères et de cartes graphiques, poursuivant le succès en co-marquant sa gamme de produits Z390 avec G2 Esports, lance la dernière carte mère Z490 AORUS ULTRA G2. Afin de répondre aux besoins de haute performance à basse température des équipes de jeu professionnelles, le Z490 AORUS ULTRA G2 utilise une conception d'alimentation numérique directe à 12 phases et un réseau de condensateurs au tantale, fournissant une alimentation puissante et stable et minimisant les oscillations, vous apportant le Intel Core de 10e génération i9-10900K excellent processeur haut de gamme.







Le routage de la mémoire en guirlande et la conception anti-interférence améliorent l'overclocking et la stabilité de la mémoire. En ce qui concerne Fins-Array II, Direct-Touch Heatpipe II et 7,5 W / mK LAIRD pad de conductivité thermique aux côtés des optimisations G2 Esports, nous vous apportons une expérience utilisateur stable et améliorée. En plus de la cohésion vocale et du son immersif de l'ESSential USB DAC, il fait de la carte mère Z490 AORUS ULTRA G2 un incontournable pour tous les joueurs professionnels, d'autant plus que le meilleur choix pour tout joueur à la maison assemblant son propre PC de jeu.







L'ingénieur GIGABYTE est resté proche de la communication et de la collaboration avec le personnel du G2. Testée par plusieurs samouraïs à l'aide du dispositif assemblé de la carte mère Z490 AORUS ULTRA G2, après de nombreuses discussions et ajustements, la fabrication de la carte mère Z490 AORUS ULTRA G2 a pris vie avec les garanties de l'équipe de jeu professionnelle ! Tous les samouraïs ont donné une rétroaction positive concernant la basse température et la stabilité du Z490 AORUS ULTRA G2 que la conception de puissance numérique directe à 12 phases et le réseau de condensateurs au tantale, Fins-Array, les offres thermiques avancées et thermiques M.2.







Pendant ce temps, le dernier routage de mémoire et la conception anti-interférence atteignant les hautes performances DDR4 XMP 5000 ont laissé G2 Esports impressionné. De plus, la carte mère intégrée à Internet haut débit 2,5 GbE et Internet sans fil Intel WiFi 6 802.11ax sont toutes deux excellentes. Tout en utilisant la conception PCIe 4.0, il laisse sans aucun doute le Z490 AORUS ULTRA G2 parmi d'autres cartes mères AORUS de haute qualité et offre aux joueurs et aux joueurs professionnels l'expérience ultime d'un produit de carte mère de qualité supérieure conçu pour les équipes professionnelles.







Ce qui mérite d'être mentionné, c'est que G2 Esports a spécifiquement souligné l'importance de l'audio. Ils espéraient que GIGABYTE AORUS améliorerait l'audio sur les cartes mères, en particulier pour les jeux compétitifs, le panneau audio avant le plus courant, qui est l'un des domaines les plus importants sur lesquels ils se concentraient. Parce que lorsque vous êtes dans une compétition et qu'il y a une perturbation inutile du bruit ou une réception peu claire, cela peut facilement entraîner une désynchronisation de l'équipe entraînant des erreurs. De ce fait, GIGABYTE AORUS ULTRA G2 est livré en particulier avec une interface de type C ESSential USD DAC, via la puce de transfert audio haut de gamme ESS SABRE HiFi ES9280C PRO intégrée.



Cela donne aux joueurs G2 Esports pro la liberté de ne pas se contenter de la perte audio causée par le routage à l'intérieur du boîtier, tout ce qu'ils doivent faire est de connecter leur casque au DAC USB ESSential pour profiter immédiatement du DAC USB à une sortie audio de 3,5 mm. Le DAC USB ESSential peut également prendre en charge l'interface USB de type C sur les ordinateurs portables, les téléphones portables Android et les tablettes, etc. appareils, ce qui le rend encore plus flexible et utile. Un ajout au codec audio ALC1220-VB adopté sur la carte mère associé au condensateur de niveau studio d'enregistrement WIMA FKP2 offre le meilleur son. Peu importe si vous êtes un joueur professionnel de G2 Esports, connecter le casque au DAC USB ESSential ou utiliser le panneau d'E/S arrière peut vous fournir le même niveau audio qu'un studio d'enregistrement, vous offrant une expérience audio immersive.



"Je suis vraiment heureux de travailler à nouveau avec une organisation de jeu de premier plan, G2 Esports. Ensemble, en insistant sur la valeur fondamentale du professionnalisme, en travaillant main dans la main avec l'idée d'apporter l'innovation dans le sport électronique", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits de GIGABYTE Channel Solutions.



Jackson a également déclaré: "Poursuivant notre succès précédent, GIGABYTE et G2 Esports lancent à nouveau la carte mère Z490 AORUS ULTRA G2. Non seulement elle répond aux normes de haute efficacité, de stabilité, de basse température et de qualité audio élevées d'une équipe professionnelle, mais elle a également vérifie le dévouement des racines de GIGABYTE dans les sports électroniques et la définition d'une carte mère de jeu compétitive de haute qualité. En outre, les joueurs expérimentés avec l'équipement haut de gamme se sentiront comme s'ils étaient aux côtés des joueurs professionnels combattant l'ennemi! "



La carte mère GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA G2 comporte de nombreuses fonctions et utilise la technologie ultra durable acclamée GIGABYTE, pour prolonger la durée de vie comme priorité principale, en utilisant une conception de ventilateur hybride, numérique et intelligente pour obtenir un effet de basse température. Les joueurs peuvent utiliser cette plate-forme pour découvrir le support AORUS et ses fonctions uniques. Pour une meilleure expérience, la carte mère GIGABYTE AORUS est certainement la meilleure option pour les PC de jeu compétitifs haut de gamme.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP