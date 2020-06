Quelle est la différence entre une connexion HDMI et DisplayPort ?

C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent pour savoir laquelle privilégier dans tels cas ou dans tels autres cas.

Afin de répondre, notre confrère coolblue vous explique tout ceci avec des exemples très concrets des connectiques HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.3 et DisplayPort 1.4 :

HDMI et DisplayPort sont deux types de connexion fréquents sur les appareils électroniques. À première vue, ils se ressemblent beaucoup, mais dans la pratique, ils diffèrent l'un de l'autre. Quelles sont ces différences ? Découvrez-le ci-dessous.

Lire la suite...