Quelle connectique vidéo privilégier pour ma configuration ?

Votre écran propose plusieurs connectiques possibles, et votre carte graphique également. Savez-vous qu'il existe des différences fondamentales des caractéristiques en fonction d'un branchement en VGA, HDMI, DisplayPort ou encore DVI ?

Pour répondre à ces questions essentielles, notre confrère Driverscloud y répond dans son article très bien fait. Bien qu'il date un peu maintenant, il est néanmoins toujours d'actualité, surtout si vous passez à un nouvel écran ou une nouvelle carte graphique ! :

Lorsque vous connectez votre carte graphique à votre moniteur, plusieurs choix de connexions sont possibles. Tout le monde connait les standards HDMI, DisplayPort, VGA et DVI, mais lequel est le meilleur ? Comment s’assurer de ne pas brider ses performances à cause d’un simple câble ? Driverscloud vous répond…

