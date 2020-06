MSI nous propose un nouvel écran Gamers : Le Optix MAG322CQR.















Assistez à votre bataille épique avec le moniteur de jeu incurvé MSI Optix MAG322CQR. Équipé de la résolution 2560 x 1440 WQHD et du panneau révolutionnaire de fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, le MSI Optix MAG322CQR capturera chaque instant pendant que vous abattez vos adversaires.



Avec la technologie FreeSync, MSI Optix MAG322CQR offre aux joueurs une expérience de jeu captivante et sans déchirure. Vous voulez profiter de vos jeux comme la façon dont ils sont censés être appréciés ? Le moniteur de jeu incurvé MSI Optix MAG322CQR est spécialement conçu à cet effet.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 165HZ +

TEMPS DE RÉPONSE 1MS



Les moniteurs Optix sont équipés d'un panneau de LED VA à fréquence de rafraîchissement de 165 Hz + 1 ms de temps de réponse qui offre le plus d'avantages dans les genres de jeux à évolution rapide tels que les jeux de tir à la première personne, les combattants, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis, ce qu'un taux de rafraîchissement ultra-élevé et un moniteur de temps de réponse rapide vous permettront de devancer vos concurrents.



PERSONNALISEZ VOTRE RIG GAMING



Personnalisez et configurez votre propre jeu de couleurs via l'application MSI GAMING. Avec MSI Mystic Light, les lumières RVB de l'Optix MAG322CQR fournissent une lumière ambiante douce qui peut facilement être synchronisée avec tout autre produit de jeu compatible Mystic Light. Sélectionnez l'une des couleurs de la palette à l'aide de votre smartphone ou de l'application Mystic Light pour adapter le style de votre système à votre goût.



Ajustement parfait



Le moniteur de jeu MSI Optix est conçu pour améliorer vos sessions de jeu afin d'être aussi confortable que possible. Avec des réglages d'inclinaison, de pivotement et de hauteur, changez facilement la position du moniteur de jeu pour une ergonomie maximale et une expérience de visionnement optimale.



Depuis Edge à Edge



Avec une lunette ultra étroite, profitez de la meilleure immersion possible dans les derniers jeux avec une configuration multi-moniteur à 180 degrés. Profitez d'une meilleure continuité entre les écrans tout en jouant à des jeux, en travaillant ou en informatique générale.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



En ayant un grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI ont plus de latitude pour placer votre moniteur dans votre configuration sans renoncer à l'expérience de visionnement optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous plus d'angles que les autres moniteurs avec moins d'angles de vision.



Anti-scintillement

La technologie



Les écrans de contrôle génériques ont normalement un taux de scintillement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut provoquer une fatigue au fil du temps. La technologie MSI Anti-Flicker offre une expérience de visionnement très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces (A partir du 02 Juin 2020).



Le prix sera de : 499.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



