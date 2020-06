TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.32.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de GPU-Z, l'utilitaire populaire d'information, de diagnostic et de surveillance du sous-système graphique. La version 2.32.0 introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités de pointe. Pour commencer, nous avons activé une large sélection de nouveaux capteurs de puissance par rail pour les GPU NVIDIA, y compris la possibilité de déterminer la consommation électrique par connecteur d'alimentation PCIe spécifique, la consommation électrique au niveau de l'emplacement PCIe, la consommation électrique à partir du port USB-C (VirtualLink port) et la consommation électrique GPU ASIC, parmi une multitude d'autres nouveaux capteurs.















Nous avons également introduit la possibilité de distinguer le pas Q0 des processeurs de bureau Intel "Comet Lake-S" Core en dehors du pas G1. Cette fonctionnalité devrait être particulièrement utile lors de la revente de vos processeurs Core de 10e génération qui ont plusieurs étapes, car vous pouvez utiliser la validation ou la capture d'écran de la base de données GPU-Z comme preuve d'étape à un acheteur potentiel.



Parmi les nouveaux GPU et CPU pris en charge, citons Intel Core 10e génération, AMD Radeon Pro W5700X, WX 4170; NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (mobile) et Tesla V100S-PCIe 32 Go. La prise en charge de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 est également ajoutée. Nous avons corrigé la lecture de la planification GPU accélérée par le matériel WDDM 2.7 dans l'onglet "Avancé" pour les cartes graphiques AMD.



Les changements apportés sont les suivants :



- Surveillance de la tension et de la puissance par rail NVIDIA ajoutée,

- Correction de la lecture de la planification du GPU accéléré par le matériel WDDM 2.7 dans l'onglet Avancé pour signaler «Désactivé, non pris en charge» au lieu de «Inconnu (8)» sur Windows 10 2004 avec carte graphique AMD,

- Prise en charge supplémentaire des processeurs Intel Comet Lake 10e génération,

- Prise en charge supplémentaire pour AMD Radeon Pro W5700X, WX 4170,

- Prise en charge supplémentaire de GTX 1650 Ti Mobile (TU116-A), NVIDIA Tesla V100S-PCIE-32 Go.



