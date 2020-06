COOLER MASTER nous propose : Le MasterFan ARGB + PWM Hub.



Plus tôt cette semaine, Cooler Master a déployé le concentrateur MasterFan ARGB + PWM (modèle: MFX-ZHHN-1NNN6-R1), un accessoire pratique pour simplifier la vitesse du ventilateur et la gestion de l'éclairage. L'appareil, qui est suffisamment mince pour être caché dans le vide sanitaire derrière le plateau de la carte mère, propose six connexions PWM à 4 broches et RVB adressable à 3 broches.



Il tire l'alimentation d'un connecteur d'alimentation SATA et prend l'entrée de chacune des connexions PWM à 4 broches et ARGB à 3 broches de votre carte mère. Parmi les six en-têtes PWM en aval se trouve un en-tête haute puissance marqué en rouge, destiné aux unités à plusieurs ventilateurs. Le moyeu est livré dans un corps métallique avec un dessus en plastique transparent, il mesure 103 mm x 65 mm x 16 mm (LxPxH).















Cooler Master nous a informés que ce produit n'est officiellement disponible que dans les régions Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Chine, bien que vous puissiez le trouver auprès de vendeurs tiers dans d'autres régions du monde.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP