HP annonce le casque VR Reverb G2 conçu par Valve et Microsoft.



Aujourd'hui, HP Inc. a dévoilé son dernier casque de réalité virtuelle (VR), le HP Reverb G2, en collaboration avec les leaders de l'industrie Valve et Microsoft. Le HP Reverb G2 est le casque VR le plus haute résolution au monde parmi les principaux fournisseursi, offrant des optiques de pointe, un suivi à l'envers, un audio 3D spatial, des gestes naturels, un confort longue durée et une prise en charge plug and play pour Windows Mixed Reality et SteamVR.















"La puissance de la collaboration est pleinement visible avec la HP Reverb G2, et aux côtés de Valve et Microsoft, nous avons conçu un casque VR sans compromis qui est immersif, confortable et compatible avec Windows Mixed Reality et SteamVR", a déclaré Spike Huang, vice-président et chef de file mondial de la réalité virtuelle, HP Inc. "Le moment est venu pour la réalité virtuelle et la HP Reverb G2 offre une VR de haute qualité aux masses avec plus d'immersion pour les joueurs, des expériences interactives pour les créateurs, un engagement accru pour la collaboration et des taux de rétention plus élevés pour Éducation et formation."



Développer une nouvelle expérience VR améliorée



Le paysage VR change et la façon dont les gens interagissent avec la technologie et entre eux évolue. En avril dernier, SteamVR a vu près d'un million de casques connectés mensuels supplémentaires, triplant le gain mensuel le plus important précédent, et d'ici 2021, 25 à 30% de la main-d'œuvre travaillera à domicile plusieurs jours par semaineii et recherchera de nouvelles façons de collaborer. La technologie doit évoluer pour répondre aux besoins changeants du client avec flexibilité dans une variété d'industries et de plates-formes.



HP a travaillé en étroite collaboration avec Valve et Microsoft pour offrir aux clients des technologies de visualisation, audio et gestuelles de pointe, ainsi qu'une intégration transparente sur les plates-formes Windows Mixed Reality et SteamVR. Garder tous les meilleurs éléments de la HP Reverb G1, y compris les écrans LCD de la plus haute résolution de l'industrie dans un design léger, et en incorporant de nouveaux aspects partout - champ de vision de 114 degrés pour une expérience plus immersive, un meilleur son avec de nouveaux haut-parleurs qui permettent audio spatial, le suivi à 4 caméras permet de doubler le volume de suivi du contrôleur et un confort accru pour les sessions VR prolongées - ce casque VR sans compromis est conçu pour les jeux, la création, la collaboration et l'apprentissage.



"Le HP Reverb G2 est un appareil passionnant qui tire parti de la technologie de suivi à l'envers dans Windows Mixed Reality pour un mouvement complet à six degrés de liberté et un son spatial", a déclaré Mark Bolas, directeur associé de l'incubation chez Microsoft. "Avec quatre caméras, le suivi du contrôleur ressemble encore plus à une extension de vos mains, ce qui rend le sentiment d'immersion encore plus fort."



"Nous sommes heureux de voir l'expansion de l'écosystème VR d'une manière qui est excellente pour les jeux haute fidélité", a déclaré Jeremy Selan, ingénieur VR chez Valve. "Offrir aux clients une autre option de qualité qui inclut une partie de la technologie de Valve est une bonne nouvelle pour la communauté VR et nous sommes heureux de soutenir cela."



Caractéristiques principales de la Reverb G2 :



- Visualisation immersive : Les nouvelles lentilles conçues par Valve offrent un formidable coup de pouce à l'expérience visuelle grâce à l'optique et à la bande RVB murale complète réduite, offrant 2K par 2K par œil. Les utilisateurs pourront voir le texte et les textures plus clairement, offrant une meilleure expérience et une rétention accrue. De plus, le champ de vision de 114 degrés ajoute à l'expérience immersive.

- Écoutez en 3D avec Spatial Audio : Les nouveaux haut-parleurs reposent à 10 mm de l'oreille, ce qui améliore le confort lors de l'installation ou du retrait. De plus, la nouvelle solution audio est prête pour l'audio spatial, permettant à l'utilisateur de ressentir un véritable sentiment d'espace 3D lorsqu'il est immergé dans les mondes VR, avec la prise en charge de l'audio spatial Microsoft et du nouveau format audio spatial HP Labs ancré dans l'intelligence artificielle, nouveau traitement du signal et psychoacoustique.

- Gestes naturels : Les contrôleurs sont livrés avec de nouvelles fonctionnalités de contrôle intuitives, notamment une disposition des boutons optimisée, une superbe compatibilité des applications et des jeux, et la possibilité d'être pré-couplés via Bluetooth pour une configuration facile et prête à l'emploi. Le casque à 4 caméras Window Mixed Reality permet également de doubler le volume de suivi du contrôleur, en maintenant six degrés de liberté sans capteurs externes ni phares.

- Confort longue tenue : le casque HP Reverb VR G2 est plus confortable que la génération précédente avec un coussin de masque facial accru pour une meilleure répartition du poids pour les sessions VR prolongées et des joints faciaux remplaçables en option pour faciliter le nettoyage entre les sessions. Les utilisateurs peuvent facilement basculer le masque facial de 90 degrés lorsqu'ils se déplacent d'avant en arrière du virtuel vers le monde réel.

- Tout se sent fluide : Le casque HP Reverb VR G2 inclut la prise en charge de la réalité mixte Windows pour une expérience plug and play avec les dernières versions de Windows, permettant une configuration rapide et indolore et une compatibilité SteamVR pour accéder aux jeux et applications préférés de la communauté.



Prix et disponibilité de la HP Reverb G2



Le casque HP Reverb VR G2 devrait être disponible à partir de l'automne 2020 pour 599 $ (États-Unis).



Les précommandes aux États-Unis seront disponibles le 28 mai 2020 via HP.com, la page d'accueil de SteamVR, et certains partenaires de la chaîne et les précommandes pour certains pays seront disponibles au cours des prochaines semaines et des prochains mois.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP