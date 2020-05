TECHPOWERUP nous propose : Le test de la ASRock Z490 Taichi.



Il y a dix mois, AMD a lancé les processeurs de bureau série Ryzen 3000 dans l'un des lancements matériels les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a complété l'ascension de la marque Red à la pointe du marché des processeurs de bureau qui a commencé avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen. Aujourd'hui, Intel riposte enfin avec le lancement des processeurs Intel Core de 10e génération, ainsi qu'une nouvelle norme de carte mère pour les piloter.



Comme cela ne devrait pas être une surprise, l'accent restera sur les nouvelles cartes mères. Bien que les processeurs Intel Core de 10e génération ne prennent pas en charge la connectivité PCIe 4.0 en raison de problèmes d'intégrité du signal, de nombreuses cartes mères Z490 sont conçues pour prendre en charge la spécification PCIe 4.0. Ceci est accompli en ajoutant des générateurs d'horloge pour aider à nettoyer le signal. D'une manière générale, en matière de support de plate-forme à long terme, AMD a été le pionnier. La longue prise en charge par AMD du socket AM4 sur ses processeurs de nouvelle génération a-t-elle incité Intel à prendre des mesures similaires?



Alors, que propose le Z490 en ce moment? Pour commencer, l'accent a été mis sur la conception de refroidissement VRM et VRM. Avec le processeur Intel Core i9-10900K de haut niveau comprenant 10 cœurs avec HyperThreading, la capacité à fournir une alimentation propre et continue va être l'un des principaux facteurs qui sépare une bonne carte Z490 de la concurrence. Avec l'introduction d'HyperThreading sur la gamme milieu de gamme d'Intel, la fourniture d'énergie va être vitale dans tous les segments.







La ligne Taichi d'ASRock est un incontournable de la marque, avec le thème de la denture et des engrenages du Taichi facilement l'une des esthétiques les plus emblématiques des cartes mères modernes. Dans la continuité de la modernisation entamée avec le X570 Taichi il y a presque un an, l'ASRock Z490 Taichi conserve le même grand dissipateur thermique sur la moitié inférieure de la carte avec le motif de dent et d'engrenage de marque sur le chipset. Nouveau pour le Z490 Taichi est le même dissipateur thermique à ailettes et activement refroidi que nous avons vu sur l'ASRock Z490 Taichi.



Cette carte mère est compatible PCIe 4.0 et dispose d'un VRM à 14 phases avec un dissipateur thermique VRM à ailettes activement refroidi pour offrir des performances maximales, même avec les processeurs Core de 10e génération les plus haut de gamme. Il existe également un réseau local 2,5 Gb / s et une connexion Wi-Fi 6 intégrée, ainsi que Nahimic Audio et les dissipateurs thermiques à couverture complète susmentionnés pour les emplacements M.2.



Examinons de plus près ce que l'ASRock Z490 Taichi a à offrir.



Voici la fiche technique :







