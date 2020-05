Razer lance le tapis de souris Gigantus V2 mis à jour.



Razer a lancé son nouveau tapis de souris Gigantus V2, succédant à la première génération avec de nouvelles fonctionnalités orientées jeu. Le tapis de souris de jeu souple comprend une surface en tissu micro-tissé texturé et une base antidérapante. Le tapis de souris peut être personnalisé avec des impressions personnalisées avec votre étiquette de joueur et votre art de jeu préféré.















Le tapis de souris Razer Gigantus V2 est disponible en quatre tailles :



- M (360 x 275 x 3 mm) : 11.99 euros,

- L (450 x 400 x 3 mm) : 19.99 euros,

- XXL (940 x 410 x 4 mm) : 39.99 euros,

- 3XL (1200 x 550 x 4 mm) : 59.99 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP