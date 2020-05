GELID dévoile les dissipateurs thermiques Lumen RAM avec éclairage RVB.



GELID Lumen offre un moyen simple d'ajouter du RVB à votre PC. Il comprend le dissipateur thermique à double face pour améliorer le refroidissement DRAM et le module RVB avec un connecteur de ventilateur à 3 broches standard qui peut être fixé à n'importe quelle carte mère. Les fonctions RVB sont entièrement automatiques et ne nécessitent aucun matériel ni logiciel externe pour définir les modes d'éclairage.











Composé de composants de haute qualité, Lumen prend en charge tous les types et tous les facteurs de forme des modules RAM DDR2/DDR3/DDR4 conçus pour les ordinateurs de bureau. Il assure une installation rapide et s'adapte parfaitement à la DRAM haute performance pour augmenter les capacités d'overclocking et dynamiser votre équipement de jeu avec un éclairage RVB spectaculaire.







Fonctionnalités :



- Mode RVB entièrement automatique,

- Dissipateur thermique gilet double face,

- Conception légère et hautes performances,

- Installation facile,

- Prend en charge toutes les RAM DDR2/DDR3/DDR4 standard et à profil bas,

- 2x coussin thermique inclus.



Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 8.99 euros.



TECHPOWERUP