MSI confirme la prise en charge «Zen 3» de ses cartes mères chipset AMD série 400 avec ROM de 16 Mo.



MSI a confirmé que la prise en charge du processeur "Zen 3" d'AMD sera ajoutée aux cartes mères de chipset AMD série 400 de la société, y compris les SKU non MAX qui ne disposent que de 16 Mo de mémoire EEPROM. Le directeur du marketing, Eric van Beurden, dans une présentation vidéo MSI Insider, a confirmé qu'avec les cartes mères non MAX, le support "Zen 3" sera ajouté comme AMD prévoyait de le faire (c'est-à-dire ajouter le support "Zen 3" en supprimant le support pour les anciens)processeurs et amincir le programme d'installation UEFI jusqu'au programme BIOS GSE Click, qui peut ne pas correspondre au jeu de fonctionnalités d'origine de votre carte mère).











D'un autre côté, les MAX SKU, avec leurs EEPROM de 32 Mo, recevront un support "Zen 3" sans douleur, ce qui signifie que la carte peut conserver le support pour certaines, sinon toutes, les générations de processeurs plus anciennes, et conserver leur configuration UEFI riche en fonctionnalités d'origine programmes.



