Intel met légèrement à niveau ses refroidisseurs de stockage pour certains de ses Core 10e et Xeon-W supérieurs.



Intel propose une solution de refroidissement HSF (stock dissipateur thermique) légèrement améliorée avec certains de ses ordinateurs de bureau Core 10e génération haut de gamme et certains processeurs Xeon-W. Le refroidisseur, bien que de taille ou de poids proche du TS15A, présente un dissipateur thermique légèrement plus épais avec un noyau en cuivre, par rapport à celui inclus avec des pièces bas de gamme telles que le i5-10400.



Le matériau principal de ce dissipateur thermique est de l'aluminium anodisé noir, avec un noyau en cuivre. Le câble du ventilateur est maintenant à manches noires, au lieu d'être un tas lâche de quatre fils de ketchup et de moutarde. Le moyeu du ventilateur, qui avait généralement une étiquette blanche ou bleue avec des marques réglementaires laides, a maintenant un autocollant gris uni avec juste le logo Intel.















Il n'y a pas de performances, mais le refroidisseur ressemble physiquement aux refroidisseurs à cœur de cuivre qu'Intel avait l'habitude d'inclure avec certains de ses plus anciens processeurs LGA115x, tels que "Lynnfield" et "Sandy Bridge", capables de gérer 95 W TDP. Intel inclut le refroidisseur avec le Core i9-10900, le i9-10900F, le i7-10700F, le i7-10700 ; et les processeurs en boîte Xeon W-1290, W-1270 et W-1250 dans le canal de vente au détail de bricolage.



