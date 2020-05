TECHPOWERUP nous propose le test de : L'Intel Core i5-10400F Review.



Nous avons avec nous pour revoir le processeur Intel Core i5-10400F de 10e génération à six cœurs. Le i5-10400F rejoint une gamme de processeurs populaires à moins de 200 $ d'Intel, tels que les i5-9400 et i5-8400. Ils offrent un matériel similaire à la pièce Core i5 à 250 $ à des prix inférieurs, avec des vitesses d'horloge légèrement inférieures.



Avec la 9e génération, Intel a commencé à déployer l'extension de marque «F» qui dénote un manque de graphiques intégrés, à commencer par le populaire Core i5-9400F à 160 $. Le manque d'iGPU permet à Intel de récolter des matrices de silicium avec des cœurs graphiques défectueux. Le i5-10400F est un successeur direct de cette puce et se lance à 160 $.



Le Core i5-10400F dans cette revue est un leurre juteux pour les joueurs car il offre 6 cœurs, 12 threads et 12 Mo de cache L3 partagé - identique au Core i7-8700, mais avec des vitesses d'horloge inférieures à moins de la moitié de son prix . Avec l'avènement du Core "Coffee Lake" de 8e génération, monté par AMD "Zen", les développeurs de jeux ont finalement été motivés pour optimiser leurs moteurs de jeu afin de profiter de plus de quatre cœurs.



Les titres AAA tels que "Battlefield 5", entre autres, sont conçus pour tirer parti de six cœurs. Le Core i5-10400F ne peut pas simplement valser dans ce segment, car l'AMD Ryzen 5 3600 à 180 $ se révèle être un coup dur avec le i5-10600K beaucoup plus cher.







Intel Core i5-10400F est basé sur la nouvelle microarchitecture Intel "Comet Lake" qui permet HyperThreading, un cache L3 accru et des vitesses d'horloge plus élevées sur l'ensemble de la pile de produits Core de 10e génération, et lance de nouveaux algorithmes de boosting, bien que juste pour le Core i7 et SKU Core i9. Notre Core i5-10400F testé teste le même 2,90 GHz que son prédécesseur, mais a une fréquence Turbo Boost maximale accrue de 4,30 GHz, le double des threads et 50% de cache L3 en plus. L'augmentation des horloges est nécessaire car les cœurs de processeur sous-jacents sont de la même conception que la microarchitecture "Skylake" vieille de près de cinq ans.



Le Core i5-10400F est un processeur "verrouillé", ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'overclocker à l'aide du multiplicateur d'horloge de base. Cependant, il existe des alternatives, telles que le réglage de l'horloge de base elle-même. En tant que SKU "F", vous perdez également les graphismes intégrés, en particulier son superbe encodeur multimédia Quick Sync. Cependant, si vous ne vous souciez pas de l'iGPU, vous économisez environ 30 $ sur le i5-10400 qui coûte environ 200 $ de nos jours.



Dans notre revue Core i5-10400F, nous examinons de près le processeur dans notre large sélection de références de performances de processeur et de jeu pour déterminer si vous pouvez potentiellement vous épargner au moins 100 $ en optant pour cette puce par rapport à l'i5-10600K, ou si l'AMD 3600 peut le contrecarrer avec son prix agressif et son multiplicateur déverrouillé. Nous examinons également les options d'overclocking disponibles sur ce processeur à verrouillage multiplicateur.



Voici le tableau comparatif :







TECHPOWERUP