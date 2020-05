La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 commence à être déployée auprès du public.



Microsoft a commencé à déployer la mise à jour Windows 10 de mai 2020 (version 2004) au public. Vous pouvez demander à Windows Update de rechercher les mises à jour et proposer de mettre à niveau Windows chaque fois qu'il est disponible ; ou rendez-vous sur le site Web de Microsoft dans le lien ci-dessous, et obtenez l'Assistant Windows Update et mettez à niveau maintenant.







La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 introduit des connexions réseau améliorées, en particulier avec Bluetooth; la nouvelle API DirectX 12 Ultimate qui permet des expériences de jeu plus riches, Windows Hello. Frapper la touche Windows +. (touche point) invoque le nouveau menu emoji qui inclut Kaomojis. Des améliorations ont également été apportées à Edge, Cortana et Windows Accessibility.



Pour la télécharger (Avec assistant) : Cliquez ICI.



