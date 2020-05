NVIDIA annonce une expérience Quadro.



L'expérience compte. Et avec NVIDIA Quadro Experience, une nouvelle application pour les GPU Quadro, les professionnels de tous les secteurs peuvent stimuler leur créativité et augmenter leur productivité comme jamais auparavant.



Quadro Experience, disponible dès maintenant, aide les professionnels à simplifier les tâches fastidieuses, à rationaliser les flux de travail et à garantir que vos applications préférées disposent toujours des dernières mises à jour. NVIDIA Quadro Experience facilite le partage de contenu en fournissant une capture d'écran et un enregistrement de bureau en 4K, afin que les équipes puissent facilement télécharger du contenu et même diffuser leur travail directement depuis leur ordinateur de bureau ou portable.















Les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux fonctionnalités de capture d'écran et d'enregistrement vidéo de bureau à partir de n'importe quelle application ou flux de travail, et récupérer facilement des actifs à partir d'un référentiel défini par l'utilisateur.



La fonction de relecture instantanée enregistre automatiquement jusqu'à 20 dernières minutes d'activité sur le bureau, afin que les professionnels puissent capturer des moments spontanés ou revenir en arrière pour revoir les activités précédentes.



La compatibilité avec le périphérique NVIDIA SHIELD simplifie la diffusion en direct directement depuis un bureau vers plusieurs utilisateurs. Tirez parti de votre appareil SHIELD existant pour une expérience de partage facile pour les présentations, les formations et les réunions.



Obtenez des mises à jour sur les derniers pilotes

Obtenez régulièrement des performances accrues, une meilleure stabilité du pilote et de nouvelles fonctionnalités pour votre système avec Quadro Experience. L'application informe automatiquement les utilisateurs des nouvelles versions de pilotes, afin qu'ils puissent implémenter les dernières fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles.



Les points forts des pilotes sont fournis directement à Quadro Experience chaque fois que de nouveaux pilotes sont disponibles pour aider les utilisateurs à déterminer s'ils sont prêts à effectuer une mise à jour immédiate.



Avec des téléchargements et des installations en un seul clic directement depuis Quadro Experience, il est plus facile de garantir que votre pilote Quadro est mis à jour et optimisé, ainsi que certifié par toutes vos applications préférées.



Travail de jour, jeu de nuit

Avec Quadro Experience, il n'est pas nécessaire que tout soit travail et pas de jeu. Les utilisateurs peuvent basculer leur GPU Quadro en mode jeu pour libérer des performances de jeu optimales.



L'application offre des fonctionnalités similaires à celles offertes par GeForce Experience, telles que Ansel, Freestyle et Highlights. Les utilisateurs peuvent profiter des paramètres optimaux de lecture, qui sont des paramètres en jeu qui visent à améliorer la qualité d'image et les fréquences d'images, et diffuser le jeu sur les appareils NVIDIA SHIELD.



Les concepteurs changent de voie rapidement grâce à l'expérience Quadro

NVIDIA Quadro Experience aide déjà les entreprises à intensifier leurs efforts de collaboration. L'un des utilisateurs bêta de l'application est Alstom, constructeur du TGV, le train le plus rapide du monde.



La révision et la personnalisation des projets sont des éléments importants des workflows d'Alstom: ils utilisent souvent Autodesk VRED pour la révision et le rendu de la conception et Dassault Systèmes CATIA pour la révision technique. Avec les GPU Quadro RTX et l'application Quadro Experience, Alstom a pu accélérer son flux de travail de conception et utiliser la puissance du GPU pour ses besoins graphiques.



"Le partage de graphiques professionnels créés avec des GPU Quadro nécessite des capacités de capture vidéo qui maintiennent une fidélité visuelle irréprochable", a déclaré Fabien Normand, expert en réalité virtuelle chez Alstom. "NVIDIA Quadro Experience simplifie la capture précise des applications graphiques professionnelles, ce qui nous permet d'améliorer continuellement les expériences VR de nos clients ainsi que nos flux de travail de conception internes."



Les flux de travail professionnels deviennent de plus en plus interactifs et collaboratifs. Avec Quadro Experience, les ingénieurs, designers, artistes, architectes et autres professionnels peuvent optimiser la puissance de leurs GPU Quadro.



Pour télécharger le programme, Cliquez ICI.



