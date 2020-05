Acer annonce un nouveau moniteur : Le XV272XU.



Acer a présenté aujourd'hui son nouveau moniteur XV272XU. Un panneau de 27 "1440p très populaire, de type sweet-spot, est utilisé avec ce que Acer dit être un panneau" de type IPS "d'AUO Optronics de type AHVA. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le temps de réponse de 1 ms (GtG) La prise en charge VRR d'AMD (FreeSync) et de NVIDIA (G-Sync) fait monter les enchères en termes de fluidité de jeu. Les angles de vision de 178 °/178 ° et le panneau 8 bits garantissent une précision correcte pour sa couverture à 99% de la gamme de couleurs Adobe RVB, tandis que le rapport de contraste de 1000: 1 et la certification VESA HDR400 complètent les spécifications.















Il existe des fonctions pivotantes (+ - 20º), pivotantes (+ - 90º) et inclinables (-5º à 25º) pour augmenter l'adaptabilité à n'importe quel scénario de travail, en plus du réglage de la hauteur (dans une plage de 120 mm). Un support VESA 100 x 100 mm est présent, tout comme 2 haut-parleurs 2 W. I/= est pris en charge par 4x USB 3.0 Type A, 1x USB Type-C, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 et 1x prise audio 3,5 mm.



L'Acer XV272XU devrait être publié entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2020 pour un prix de 5499 CNY (770 $/707 €/632 £).



KITGURU