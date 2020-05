PSA : Il y a deux étapes de Core i5 non K de 10e génération en circulation, une seule vient avec STIM.



Il y a apparemment deux étapes du processeur de bureau Intel Core i5 de 10e génération en circulation, et les deux ont des différences physiques majeures, même si leurs spécifications sont identiques par SKU. Ce sont Q0 et G1. L'étape Q0 du Core i5 de 10e génération est basée sur la variante à 10 cœurs du silicium "Comet Lake-S", la puce de 200 mm2, qui est livrée avec l'innovation d'Intel-thinning, et plus important encore, le matériau d'interface thermique soudé (STIM).



Pour ces puces, quatre cœurs sur la matrice à 10 cœurs sont désactivés par Intel pour créer la SKU Core i5 à 6 cœurs/12 threads. Le pas G1, d'autre part, est basé sur la variante à 6 cœurs de "Comet Lake-S", qui est similaire dans sa conception à la filière à 6 cœurs "Coffee Lake". Les puces de pas G1 manquent de STIM et utilisent une pâte thermique.











De plus, les steppings Q0 et G1 ont des codes SPEC différents. Pour le Core i5-10400F, le code SPEC de la variante pas à pas Q0 est "SRH79" et le code de la variante pas à pas G1 est "SRH3D". Le dessous de l'emballage du processeur est différent entre les deux étapes (illustré ci-dessous).



Vous ne pourrez pas voir le dessous de l'emballage à travers la petite fenêtre de l'emballage de vente au détail de votre processeur, mais le code SPEC est imprimé sur l'IHS. Il n'y a pas de marqueur géographique pour savoir quel pas se trouve dans quel marché particulier. Les deux steppings semblent être distribués uniformément, partout où ils sont disponibles. Étant donné qu'Intel utilise cette différenciation de niveau progressif uniquement entre les SKU non-K, nous ne nous attendons pas à ce que les deux aient des performances différentes, mais éventuellement des thermiques différents.



TECHPOWERUP