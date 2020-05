ASUS APEs ASRock avec une technologie de type BFB pour les processeurs Intel non-K.



ASUS avec ses cartes mères chipset Intel série 400 présente APE, ou ASUS Performance Enhancement, une fonctionnalité rivalisant avec ASRock Base Frequency Boost (BFB). Ce qu'il fait essentiellement est de remplacer PL1 (niveau de puissance 1) pour 65 W sur les processeurs non-K Core, permettant au processeur de maintenir des vitesses d'horloge plus élevées après que l'algorithme Turbo Boost a épuisé Tau (une variable de synchronisation qui permet au processeur de rester dans des états de boost élevés, avant de devoir retomber à la fréquence de base).



Plusieurs cartes mères chipset Intel B460 d'ASUS sont dotées d'APE avec des valeurs de remplacement PL1 maximales définies à 125 W pour la plupart des modèles de cartes mères répertoriés dans la diapositive ci-dessous, à l'exception du ROG Strix B460-F Gaming, qui vous permet de composer la valeur de tous les jusqu'à 210 W.







ASUS introduit cette fonctionnalité via des mises à jour du BIOS pour les cartes qui ne l'ont pas. La diapositive détaille la version minimale du BIOS pour chacune des cartes qui lance APE. ASRock, d'autre part, a présenté BFB non seulement pour l'ensemble de sa gamme de cartes mères Intel 400, mais également pour la plupart de ses gammes Z390 et B365.



Pour être juste envers ASUS, cette fonctionnalité est plus pertinente pour les chipsets tels que le B460, H470 et B365, car le Z490 propose déjà des options qui vous permettent de jouer avec des limites de puissance. Intel donne aux fournisseurs de cartes mères la liberté de fixer des limites de puissance et une valeur Tau, mais les processeurs non K seraient toujours limités par leur base de plaque signalétique et leurs fréquences de boost, donc augmenter PL1 au-delà d'un point n'a aucun impact.



