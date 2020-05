Aqua Computer annonce les waterblock Cuplex Kryos NEXT RGBpx.



Le spécialiste allemand du refroidissement par eau Aqua Computer élargit sa gamme de refroidisseurs de CPU. La nouvelle série cuplex kryos NEXT RGBpx offre non seulement d'excellentes performances de refroidissement, mais définit également des accents optiques uniques. Ceci est réalisé principalement par l'éclairage intégré, qui permet des effets impressionnants grâce aux 11 LED RGBpx adressables individuellement.



L'éclairage est logé dans un élégant cadre en aluminium fraisé, sablé et anodisé CNC. Les filetages pour le montage du refroidisseur sont également situés dans ce cadre, grâce à quoi la force est répartie uniformément sur le boîtier, minimisant ainsi les contraintes sur celui-ci. Bien sûr, l'aluminium n'a aucun contact avec le liquide de refroidissement. Le boîtier en plexiglas est également fabriqué dans un traitement CNC complexe. Pendant la construction, une grande attention a été accordée à la stabilité à long terme et, par exemple, le matériau a été conçu avec de grandes épaisseurs de repos.











En alternative à la version Plexiglas, Aqua Computer propose également le cuplex kryos NEXT RGBpx avec un boîtier en Delrin blanc. Grâce aux LED RGBpx, il existe de nombreuses possibilités pour ajuster la couleur et afficher de superbes effets. Par exemple, en conjonction avec le contrôleur farbwerk 360, la couleur peut changer avec la température tandis qu'un effet de circulation visualise en même temps la charge du processeur.











La base micro-structurée avec une déformation optimisée FEM garantit une performance de refroidissement optimale avec une faible résistance à l'écoulement. Le système de montage encastré d'Aqua Computer cache les ressorts sous les supports de montage, ce qui donne une apparence mince sans avoir besoin de vis hautes.



La distance entre les filetages G1/4 "est de 25,5 mm et permet l'installation de très gros raccords. En plus du kit de montage, une seringue de composé thermique Thermal Grizzly Kryonaut et un câble de connexion RGBpx de 50 cm de long sont inclus dans la portée de la fourniture.







Les waterblocks peuvent être commandées dans la boutique en ligne d'Aqua Computer dès maintenant et l'expédition commencera sous peu. Le prix des versions standard est de 84.89 euros. Si vous choisissez de l'argent sterling .925 au lieu de la base en cuivre nickelé, le prix est de 199.90 euros.



TECHPOWERUP