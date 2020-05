MSI annonce la famille de moniteurs Optix PAG272 avec quatre modèles - l'un d'eux avec un point quantique.



MSI a annoncé aujourd'hui la sortie non pas d'un, pas de deux, mais de quatre moniteurs de sa gamme Optix, sous la famille Optix PAG272. Ces moniteurs visent à répondre à tous les budgets, apparemment, car leurs fonctionnalités varient en fonction de la résolution et des taux de rafraîchissement en fonction du numéro de modèle.



L'éclairage RVB à l'arrière des moniteurs est disponible dans toute la gamme. En partant du haut vers le bas en termes de spécifications, l'Optix PAG272URV dispose d'un écran IPS de 27 pouces avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse GtG de 4 ms, FreeSync (non Premium) et la certification VESA Display HDR 400 Les E/S sont prises en charge par 2x HDMI (1.4), 1x HDMI (2.0) et 1x DisplayPort (1.2).















Ce n'est pas l'affichage le plus impressionnant, cependant - cet honneur est réservé à l'Optix PAG272QR2. L'Optix PAG272QR2 dispose d'un écran IPS de 27 pouces avec une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse GtG de 1 ms, FreeSync Premium et un badge compatible HDR (avec une luminosité maximale réglée à 300 nits).



Les E/S sont prises prise en charge par 2x HDMI (2.0) et 2x DisplayPort (1.4). La spécification la plus intéressante de ce panneau, cependant, est l'ajout d'une couche Quantum Dot, qui améliore considérablement le rendu des couleurs : MSI revendique des couleurs 10 bits (8 bits + FRC ) avec 150% de la couverture de la gamme de couleurs sRGB, aux côtés de 99% de la gamme de couleurs Adobe RVB et 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui en fait un panneau intéressant non seulement pour les jeux, mais aussi pour les tâches sensibles aux couleurs .



Ensuite, l'Optix PAG272QR. Il conserve le même écran IPS de 27 pouces avec une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms (non cité comme GtG) et FreeSync Premium, mais augmente la prise en charge du HDR en certification VESA Display HDR 400. Pas de prise en charge de Quantum Dot ici, cependant, ce qui affectera certainement la reproduction des couleurs. Les E/S sont prises en charge par 2x HDMI (2.0) et 2x DisplayPort (1.4)



Enfin, l'offre la plus économique est l'Optix PAG272R. Le panneau est toujours un écran IPS de 27 ", mais la résolution reste à 1080p. Le taux de rafraîchissement tombe également à 144 Hz, mais le temps de réponse de 1 ms (encore une fois non cité comme GtG) et FreeSync Premium restent. Les E/S sont prises en charge par 2x HDMI (1.4), 1x HDMI (2.0) et 1x DisplayPort (1.2)



Aucun mot sur les prix ou la disponibilité n'était disponible au moment de la rédaction.



MSI