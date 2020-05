CASEKING nous propose : Le HERO Gaming Chair - Fallout Vault Tec Edition.







La chaise de jeu HERO Fallout Vault-Tec Edition



`` Préparez-vous pour l'avenir '', que vous soyez confronté à une friche post-apocalyptique ou que vous souhaitiez simplement jouer confortablement



noblechairs s'est associé au prestigieux studio de développement de jeux, Bethesda Softworks, pour produire la chaise de jeu très attendue et officiellement autorisée pour la franchise révolutionnaire Fallout. Comme la chaise fait partie de la série HERO primée à plusieurs reprises, elle présente le même pedigree de jeu et une conception qui utilise une contribution et des conseils approfondis de professionnels de l'esport. Le résultat: l'une des chaises de jeu les plus ergonomiques, confortables et riches en fonctionnalités au monde.



Inspirée de la série Fallout, cette chaise HERO en édition spéciale est recouverte de cuir PU haut de gamme et rend hommage au célèbre schéma de couleurs bleu et jaune Vault-Tec utilisé tout au long du jeu. Pour complimenter encore plus, les logos Vault Boy et Vault-Tec ont été brodés avec précision à l'avant et à l'arrière de la chaise. Ne vous y trompez pas, cela figurera sur la liste de souhaits de tous les passionnés et collectionneurs de Fallout !



En tant que grand fan des diverses autres propriétés de Fallout et Bethesda, c'est un rêve devenu réalité de pouvoir associer la qualité premium et l'ergonomie des fauteuils nobles à l'un des plus grands concepteurs de jeux du monde. Bienvenue à la maison !



Les chaises nobles HERO Fallout Vault-Tec Edition Gaming Chair en un coup d'œil :







- Broderie sur le thème Fallout à l'avant et à l'arrière de la chaise avec Vault Boy et le logo Vault-Tec, ainsi que le slogan `` Préparez-vous pour l'avenir '' de la série,

- Revêtement en cuir PU bleu et jaune Premium Vault-Tec avec surpiqûres contrastantes blanches,

- Soutien lombaire réglable offrant un soutien pour le bas de votre dos,

- Siège et dossier surdimensionnés - optimisés pour les longues sessions de jeu,

- Accoudoirs rembourrés 4D élargis,

- Appui-tête en mousse à mémoire de luxe pour un confort amélioré,

- Intégré avec un noyau en mousse froide de luxe pour une ergonomie, une durabilité, un confort et une respirabilité améliorés,

- Base en aluminium à 5 points,

- Roulettes de 60 mm pour sols durs et mous,

- Convient aux utilisateurs jusqu'à 180 kg.



Confort approuvé par Vault-Tec !



Un design ergonomique haut de gamme est ce qui différencie une bonne chaise d'une grande chaise. Cela devient encore plus apparent lorsqu'il est utilisé sur de longues périodes.



Dans cet esprit, noblechairs a construit le HERO à partir de zéro en utilisant des recherches approfondies, des principes biomécaniques ergonomiques et les commentaires des professionnels de l'esport, des habitants des sauts et de la communauté des joueurs.



Comme tous les modèles HERO précédents, l'édition spéciale Fallout Vault-Tec est extrêmement confortable avec des caractéristiques ergonomiques telles qu'un support lombaire réglable qui s'adapte à la courbure naturelle de votre colonne vertébrale - réduisant ainsi le stress sur le bas du dos et le bassin. Pour passer au niveau supérieur, le HERO utilise une mousse froide respirante et résistante à la déformation, de grands accoudoirs 4D rembourrés ainsi qu'un dossier et un siège `` surdimensionnés '' qui conviennent non seulement au plus grand joueur mais offrent un luxe inégalé. Devenez le superviseur de votre configuration de jeu avec style !



Matériaux supérieurs et artisanat de qualité supérieure

Conception haut de gamme - Construction automatisée de précision







Le HERO offre la même finition de première qualité que celle présentée dans les séries ICON et EPIC vénérées grâce à un processus de fabrication de pointe uniquement sur machine.



Le cadre en acier tubulaire du HERO est soudé à l'aide de bras robotiques, semblable à ce que l'on pourrait s'attendre à voir sur une chaîne de production automobile. Cette technique produit un cadre impeccable et exceptionnellement durable. Même le rembourrage PU des chaises est conçu sur mesure par des machines à coudre industrielles pour obtenir des résultats dont Vault-Tec serait fier.



Durable et confortable







En contraste frappant avec les chaises de jeu concurrentes, la HERO est tenue en haute estime dans le monde entier pour ses matériaux haut de gamme, sa construction solide et son niveau de confort inégalé. Le HERO utilise diverses méthodes pour y parvenir, notamment en utilisant une mousse froide haute densité, respirante et résistante à la déformation qui englobe un cadre en acier solide. Il est ensuite enveloppé dans un revêtement en cuir PU de luxe et robuste.



Ajustabilité sans fin







En plus du support lombaire réglable, le HERO peut être configuré pour répondre à vos besoins personnels. Cela est possible grâce à un réglage en hauteur de 10 cm, un mécanisme à bascule intégré et un dossier réglable de 90° à 125°.



Support de bras Pip-Boy 4D







Les tout nouveaux accoudoirs 4D `` surdimensionnés '' sont non seulement fantastiques mais peuvent être ajustés en 4 dimensions. Cela garantit qu'ils peuvent être positionnés pour un maximum de confort et de soutien. Pour améliorer encore cela, les accoudoirs sont recouverts de mousse froide et intègrent une zone de contact texturée qui améliore l'adhérence.



Convient aux abris Fallout partout







La base de la série HERO se compose d'une base en aluminium recouverte de poudre à 5 points, d'un vérin à gaz de classe 4 évalué (en combinaison avec la base) pour des charges maximales allant jusqu'à 180 kg et des roulettes de 60 mm. Ces roulettes spécialement conçues assurent un fonctionnement silencieux et conviennent à une utilisation sur presque toutes les surfaces grâce au noyau en nylon et au revêtement en polyuréthane.



Roulettes optimisées pour sols durs avec freinage automatique







Les chaises haut de gamme de noblechairs parviennent à offrir, sans l'ombre d'un doute, une superbe expérience directement à la sortie de la boîte. La seule chose qui manque? L'ajout d'accessoires de première qualité des fauteuils nobles eux-mêmes.



Afin de personnaliser la chaise de jeu pour répondre à vos besoins précis, noblechairs propose une gamme d'accessoires pratique, y compris des roulettes pour sols durs de 60 mm avec fonction de freinage automatique, ce qui signifie que le glissement ou le mouvement indésirable sur votre sol est une chose du passé. De plus, les ascenseurs à gaz plus courts offrent une hauteur totale de siège inférieure, ce qui signifie que le fauteuil est toujours le trône de jeu idéal pour les petits utilisateurs.



Maximisez votre confort et maintenez une posture saine !







Lorsqu'il s'agit d'optimiser vos fauteuils nobles déjà confortables, il est toujours judicieux d'investir dans des accessoires ergonomiques pour prendre des mesures pour prévenir activement les problèmes posturaux indésirables plus loin. Avec les repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a réussi à développer un tel accessoire.



Le repose-pieds noblechairs maximise non seulement le confort de la chaise, il se trouve également être incroyablement facile sur le dos et aide à maintenir une bonne circulation sanguine. Il contribue également à réduire la charge sur le dos et les pieds, contribuant ainsi à une posture globale plus naturelle et saine. Les matériaux de première classe ainsi que leur design élégant complètent ce qui est certainement un accessoire très haut de gamme.



Chaque chaise de jeu mérite des coussins, et rien de plus que les noblechairs







C'est pourquoi noblechairs a publié sa propre marque de coussins de qualité supérieure. Offrant un meilleur soutien du cou et des lombaires, ces coussins soutiennent et encouragent une posture plus naturelle tout en rendant les chaises de jeu encore plus confortables qu'elles ne le sont déjà. Grâce à leur flexibilité et à leur adaptabilité exceptionnelles, les coussins peuvent être placés exactement là où ils sont nécessaires pour un confort maximum. De fines bandes élastiques aident à maintenir les coussins dans la position souhaitée.



Les coussins noblechairs sont à la fois doux et solidaires pour offrir le meilleur maintien possible tout en épousant les contours du corps. La gamme de coussins noblechairs est facile à entretenir et à entretenir, car ils peuvent être simplement lavés comme tout autre matériau.



Soin et confort mis à part, les coussins noblechairs ne manquent pas non plus dans le domaine esthétique: ils incluent le célèbre logo noblechairs en plusieurs couleurs, en l'occurrence en noir, cousu dans les coussins. En tout état de cause, ceux-ci représentent un accessoire indispensable pour les propriétaires de chaises nobles partout.



Garder votre trône de jeu en parfait état !







Le kit de soin et de nettoyage haut de gamme noblechairs pour les fauteuils en cuir véritable et PU vous aide non seulement à profiter d'une surface d'assise propre et hygiénique, mais également à ce que votre chaise de jeu noblechairs reste neuve aussi longtemps que possible - tout en sentant même comme du cuir frais. À cette fin, l'ensemble propose deux agents de nettoyage de couleur neutre, l'un qui sert à nettoyer la chaise de jeu et l'autre qui aide à appliquer une couche protectrice sur la surface de la chaise et qui lui donne également l'odeur délicate du cuir véritable.



Emballés dans de jolies bouteilles avec un distributeur, les agents de nettoyage et de polissage peuvent être appliqués à l'aide des chiffons en microfibres inclus et de l'éponge de qualité supérieure. Tous les contenus sont magnifiquement emballés d'une manière appropriée à son homonyme: chaises nobles



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible sur le site de CASEKING à partir du 13 Juillet 2020.



Pour plus de renseignements où faire la pré-commande aller sur le site de CASEKING, Cliquez ICI.



Le prix est de : 419.90 euros.



