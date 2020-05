AMD Ryzen 9 3900XT et Ryzen 7 3800XT passé au Benchmark !



Les processeurs AMD Ryzen "Matisse Refresh" de 3e génération sont apparus dans la base de données en ligne Futuremark, telle que déterrée par TUM_APISAK, où quelqu'un qui y aurait accès aurait affiché des performances. Fait intéressant, les vitesses d'horloge lues par le module Futuremark SystemInfo semblent très différentes de celles rapportées précédemment.



Le 3800XT est présenté avec une horloge nominale de 3,80 GHz, augmentant jusqu'à 4,70 GHz, tandis que le 3900XT a une horloge nominale de 3,90 GHz, augmentant jusqu'à la même 4,70 GHz que le 3800XT. APISAK rapporte que le 3800XT marque 25135 points dans le test physique FireStrike.











Un rapport WCCFTech présente des captures d'écran des scores de performance Cinebench R20 à un seul thread du 3900XT, où il est montré battant le i9-10900K (dans un test à un seul thread). Le 3800XT est à distance de frappe du i9-10900K dans ce test et bat le i7-10700KF.











Ce chiffre de performances à un seul thread suggère que la conception d'AMD avec "Matisse Refresh" a été de consolider les performances des applications à un seul thread et moins parallélisées, en d'autres termes, les performances de jeu.



VIDEOCARDZ