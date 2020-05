Addlink lance la série de SSD NVMe S68 M.2.



Addlink a lancé aujourd'hui sa gamme S68 de SSD M.2 NVMe grand public. Construit dans le facteur de forme M.2-2280 et tirant parti de l'interface hôte PCI-Express 3.0 x4, le S68 est disponible en capacités de 512 Go et 1 To. Les disques combinent un contrôleur Phison E13T avec une mémoire flash NAND 3D TLC.











La variante 1 To offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 2 500 Mo/s avec jusqu'à 2 100 Mo/s d'écritures séquentielles; tandis que le modèle de 512 Go offre jusqu'à 2100 Mo/s en lecture avec jusqu'à 1700 Mo/s en écriture. L'accès aléatoire 4K pour les deux disques est vaguement indiqué jusqu'à 295 000 IOPS en lecture et jusqu'à 430 000 IOPS en écriture.











L'endurance en écriture des deux est évaluée à 400 TBW pour le modèle 512 Go et à 800 TBW pour le modèle 1 To. La société soutient ces disques avec des garanties de 5 ans.



Il n'a pas révélé d'informations sur les prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP