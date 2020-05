Intel délivre un support PCN reflétant le LGA1200 pour le refroidisseur en boîte BXTS15A.



Intel vend séparément un frère renforcé de son ventilateur-dissipateur de chaleur dans le canal de vente au détail de bricolage, appelé Thermal Solution TS15A, qui a été initialement publié lorsque Intel a lancé son socket LGA115x.











Avec la nouvelle prise LGA1200 conservant la compatibilité du refroidisseur avec LGA115x, Intel a publié un PCN (notification de changement de produit) informant sa chaîne d'approvisionnement de vente au détail qu'un nouveau lot de refroidisseur sera livré avec un emballage mis à jour pour refléter que le refroidisseur prend en charge le LGA1200 en plus du LGA1151.















Le TS15A est doté d'un noyau en cuivre en contact avec l'IHS du processeur à la base, à partir duquel des ailettes en aluminium font saillie radialement. Un ventilateur haute puissance ventile le refroidisseur axialement, tandis que la conception du refroidisseur diffuse une partie de l'air sur le VRM et la mémoire du processeur.



TWITTER (MOMOMO US)