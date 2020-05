Seagate annonce le SSD FireCuda 120 SATA pour les joueurs.



Seagate Technology plc., Un leader mondial des solutions de données, a annoncé aujourd'hui le nouveau SSD FireCuda 120 SATA conçu pour les joueurs qui ont besoin de vitesse, de durabilité et de capacité généreuse pour atteindre leurs performances de pointe et protéger leurs vastes bibliothèques numériques.







Sous-tendant la gamme de stockage de jeux PC de l'entreprise, le FireCuda 120 fait passer les plates-formes de jeu à un niveau supérieur avec une interface SATA 6 Gb/s et prend vie avec des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 560 Mo/s en lecture et jusqu'à 540 Mo/s écrit, offrant des téléchargements, installations et multitâches plus réactifs.



Le disque a des capacités allant jusqu'à 4 To, le SSD de jeu Seagate le plus puissant à ce jour. Répondant aux demandes d'abus prolongés, le FireCuda 120 a été conçu pour durer, offrant un MTBF de 1,8 million d'heures et jusqu'à 5600 TBW. Pour une tranquillité d'esprit totale, Seagate soutient le disque avec une garantie limitée de cinq ans.



Avec des capacités de 500 Go (104,99 $), 1 To (199,49 $), 2 To (388,49 $) et 4 To (650,99 $), le SSD FireCuda 120 de Seagate est désormais disponible.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP