L'Epic Games Store offre le pack de jeux BORDERLANDS : THE HANDSOME COLLECTION, ce package inclus deux jeux de la série des FPS futuristes Borderlands : Borderlands The Pre-Sequel et Borderlands 2.



Si ces jeux vous porte attention vous pouvez les récupérer sur votre compte Epic et en profiter pour les découvrir et y jouer. Si vous n'avez pas de compte Epic vous pouvez en créer un gratuitement et récupérer les jeux.



Consulter l'offre CLIQUEZ ICI