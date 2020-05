AMD : La RX5300 repéré !



AMD s'apprête à lancer sa Radeon RX 5300 d'entrée de gamme sur la plate-forme de bureau, bien qu'il reste à voir si le SKU sera publié sur le canal de vente au détail AIB (tout-en-un), ou reste une exclusivité OEM. Il a fait apparaître un périphérique graphique "AMD 7340 : CF" sur la base de données Geekbench, et a été identifié comme le RX 5300 (non mobile) par Komachi Ensaka.







Le composant de référence OpenCL de Geekbench identifie la carte comme ayant 24 unités de calcul (1536 processeurs de flux). Le RX 5300M mobile dispose de 3 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire large de 96 bits, et le RX 5300 de bureau semble avoir la même configuration de mémoire.



La référence semble donc être basée sur le silicium «Navi 14» de 7 nm, le même qui alimente la série RX 5500.



