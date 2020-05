Xiaomi lance les ordinateurs portables RedmiBook 13, 14 et 16 alimentés par AMD Ryzen 4000: prêts à les gouverner tous !



Xiaomi a annoncé aujourd'hui la sortie imminente de trois nouveaux ordinateurs portables avec des diagonales de 13 ", 14" et 16 ". L'idéal est incroyablement clair: lancer un ordinateur portable disponible dans toutes les résolutions les plus populaires, avec les spécifications correspondantes et un prix incroyablement élevé agressif - comme c'est la marque de commerce habituelle de Xiaomi. Les trois modèles Xiaomi RedmiBook sont équipés des derniers processeurs Ryzen 4000 d'AMD sous la forme de Ryzen 5 4500U ou Ryzen 7 4700U - vous savez donc que vous recherchez des performances très attrayantes et des mesures de durée de vie de la batterie de la get aller.



Le RedmiBook 13 est disponible en trois configurations. Le modèle de base, comprenant un processeur AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de RAM et une variante SSD de 512 Go est au prix de 3 799 CNY (environ 530 $); le processeur AMD Ryzen 5 4500U, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD au prix de 3 999 CNY (environ 560 $); mise à niveau pour un processeur AMD Ryzen 7 4700U (graphiques Vega 8) associé à 16 Go de RAM et un SSD 1 To et vous serez invité à payer 4 999 CNY (environ 700 $).











Passez à une diagonale de 14 "ou 16" et vous perdrez (bizarrement) le SSD 1 To sur la configuration supérieure. Toutes les autres spécifications sont les mêmes sur le RedmiBook 14 et 16 par rapport au RedmiBook 13 : un processeur AMD Ryzen 5 4500U et 8 ou 16 Go de RAM, et un processeur AMD Ryzen 7 4700U associé à 16 Go de RAM.



Le prix de ces trois configurations est indiqué à un impair de 530 $, 560 $ et 630 $. Je dis bizarre, car un panneau plus grand (et par conséquent un châssis plus gros) devrait théoriquement augmenter la nomenclature, ce qui se reflète généralement sur le prix. Peut-être que Xiaomi réalise déjà un bénéfice confortable sur la version 13 ", qu'elle espère apparemment être le meilleur vendeur, qu'elle parie sur la pénétration du marché pour ses modèles plus gros via des prix agressifs.







Tous les modèles disposent d'un écran 1080p, et les RedmiBook 13 et 14 disposent d'un écran avec une luminosité de 250 nits, qui est mis à niveau dans le RedmiBook 16 à 300 nits. Une batterie de 40 Wh déplace le RedmiBook 13 et 14, tandis que le 16 augmente cela à une batterie de 46 Wh. Les trois ordinateurs portables sont livrés avec 2x USB Type-C, 1x USB Type-A, 1x HDMI et 1x prise casque 3,5 mm. Ils disposent également de Wi-Fi double bande et Bluetooth v5.0, ainsi que de 2 haut-parleurs 2 W avec DTS.



Tous les modèles sont livrés avec Windows 10 Home Chinese Edition. Le RedmiBook 13 mesure 307,3 x 195 x 17,8 mm et pèse 1,23 kg. Le RedmiBook 14 mesure 320 x 203 x 16,85 mm et pèse 1,2 kg. Enfin, le RedmiBook 16 mesure 367,20 x 232,85 x 17,55 mm et pèse 1,8 kg.



La disponibilité est attendue le 1er juin, avec une vente en cours du premier lot d'unités, comme d'habitude avec Xiaomi. Attendez-vous à une disponibilité mondiale (probablement fournie par les détaillants) pour faire monter les prix.



GADGETS.NDTV