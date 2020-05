AMD nous propose de nouveaux pilotes graphiques : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.5.1. Bêta .



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 20.5.1 beta est publiée exclusivement pour Windows 10 et est livrée avec deux nouvelles fonctionnalités et plusieurs correctifs. Pour commencer, la version 20.5.1 introduit la prise en charge de la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (2004), y compris son nouveau WDDM. Une mise à jour d'AMD Link voit un nouveau pilote d'émulation Xinput pour améliorer la compatibilité avec les jeux actuels et futurs.



Plusieurs problèmes ont été corrigés, à commencer par un crash ou un blocage des configurations de système graphique hybride, en particulier lors de l'installation d'un pilote; un problème d'écran noir sur un nombre limité d'affichages, nécessitant un redémarrage pour résoudre; un crash/blocage "Destiny 2" lors du changement de tâche; un crash "Overwatrch" ou un écran noir lors de la participation à un match ; et horloges incorrectes signalées sur la superposition des mesures de performances pour les cartes graphiques de la série RX 5700.







Une utilisation élevée de la mémoire sur la relecture instantanée ou l'enregistrement de bureau sur une machine entrée en veille a également été corrigée. un écran noir avec le test Vulkan sur GeekBench 5; pépins observés dans "League of Legends" après un changement de tâche, Radeon Overlay minimisant involontairement "Sniper Elite 4" lorsqu'il est invoqué ; corruption de l'éclairage dans GTA V avec Radeon Boost activé ; un problème de corruption de texture avec "Shadow of the Tomb Raider", RDR2 n'a pas pu être lancé dans certains systèmes graphiques hybrides; OC de mémoire ne s'appliquant pas sur Radeon VII, et "Star Wars Jedi : The Fallen Order" et "Control" rencontrant des blocages avec Radeon Anti-Lag activé.



Soutien pour :



- Mise à jour Windows Mai 2020,

- Lien AMD,

- Nouveau pilote d'émulation AMD Link Xinput (AMDXE), qui améliorera la compatibilité avec les jeux actuels et futurs. Cela s'installe la première fois que le streaming du jeu commence avec AMD Link et apparaîtra comme un nouveau contrôleur Xbox 360 dans le Gestionnaire de périphériques.



Problèmes résolus



- Le logiciel Radeon peut rencontrer un plantage ou se bloquer sur les configurations du système graphique hybride.

- Sur un nombre limité d'écrans, le lancement d'un jeu peut entraîner un écran noir intermittent qui nécessite un redémarrage du système pour être résolu.

- Correction d'un problème où AMD Link pouvait subir des déconnexions aléatoires ou intermittentes.

- Lors de l'exécution d'un changement de tâche, Destiny 2 peut rencontrer un blocage d'application ou un écran noir.

- Overwatch peut rencontrer un crash intermittent ou un écran noir lors de la participation à un match.

- Des horloges de mémoire incorrectes peuvent être signalées dans la superposition des mesures de performances sur les produits graphiques Radeon RX 5700.

- Certaines configurations de système graphique hybride avec des produits graphiques Radeon RX 5500 peuvent rencontrer un écran bleu lors de l'installation du pilote.

- Une utilisation élevée de la mémoire peut se produire lorsque la relecture instantanée et l'enregistrement sur le bureau sont activés sur un système et qu'un affichage sur le système a expiré ou s'est mis en veille.

- Un TDR ou un écran noir peut se produire lors de l'exécution du test Vulkan à partir de Geekbench 5.

- Des accrochages peuvent être observés dans League of Legends sur certaines configurations système après avoir effectué un changement de tâche.

- Sniper Elite 4 peut minimiser lors de l'appel de la superposition du logiciel Radeon.

- Le profil standard dans Radeon Software peut devenir appliqué lorsque le profil de jeu est cliqué plusieurs fois de suite rapidement.

- La corruption de l'éclairage peut être observée lorsque vous déplacez votre souris dans Grand Theft Auto 5 avec Radeon Boost activé.

- La corruption de texture peut être vue dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque vous déplacez votre souris dans Shadow of the Tomb Raider avec Radeon Boost activé.

- Le lancement de Red Dead Redemption 2 peut échouer dans certaines configurations de systèmes graphiques hybrides.

- Le réglage de la mémoire peut ne pas s'appliquer aux produits graphiques AMD Radeon VII.

- Le message d'erreur «Impossible d'obtenir les exigences» peut parfois s'afficher dans l'onglet Conseiller de mise à niveau.

- Les métriques du GPU peuvent parfois ne pas se charger dans l'onglet des performances du logiciel Radeon.

- Star Wars Jedi : Fallen Order and Control peut subir des blocages d'application lorsqu'il est lancé avec Radeon Anti-Lag activé.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD