Au prix de 260 Dollars, le Core i5-10600K est un processeur Intel 6 cœurs/12 threads conçu pour sauver sa compétitivité dans le segment des performances inférieures à 300 Dollars. C'est un segment où AMD vend des tonnes de processeurs Ryzen 5 3600 et 3600X 6 cœurs, qui sont populaires auprès des joueurs car ils n'engorgent pas les cartes graphiques même des segments passionnés et peuvent gérer les jeux à n'importe quelle résolution. L'argent économisé sur le processeur est donc investi dans une carte graphique plus rapide.



Le processeur testé dans cette revue du Core i5-10600K fait partie de la nouvelle gamme de microarchitecture Intel "Comet Lake", qui est, espérons-le, le raffinement final et la mise en œuvre de la conception du noyau "Skylake" qui a été introduite il y a de nombreuses années, quand AMD a vendu "Piledriver" Processeurs FX, le dubstep était toujours une chose, et "tick-tock" faisait référence à un cycle de développement de processeur rapide chez Intel au lieu d'une application YouTube-killer.







La première réponse d'Intel à "Zen" a été un tronçon à 6 cœurs de la puce Skylake du nom de code "Coffee Lake", avec deux cœurs supplémentaires et davantage de cache L3. Lorsque «Zen +» a prouvé que cela ne suffisait pas, Intel l'a étendu à 8 cœurs avec «Coffee Lake Refresh».



La dernière architecture «Zen 2» d'AMD a poussé l'IPC d'un pourcentage à deux chiffres et a augmenté le nombre de cœurs jusqu'à 16. Intel n'a toujours pas son nœud 10 nm prêt pour la production à grande échelle de pièces de bureau, donc il n'y a qu'une dernière chose qu'Intel pourrait tirer: un tronçon de 10 cœurs, qui est "Comet Lake-S".



Hier, nous avons testé le produit phare du Core i9-10900K. Aujourd'hui, nous avons un examen du Core i5-10600K, qui est le milieu de gamme d'Intel à des prix beaucoup plus abordables. Contrairement au 10900K, le 10600K ne dispose pas de Turbo Boost 3.0 ou Thermal Velocity Boost, mais Intel a eu la gentillesse d'activer HyperThreading, ce qui devrait donner un coup de pouce significatif aux configurations 6c/6t que nous avons vues pour Coffee Lake. Par rapport au Core i5-9600K, les fréquences d'horloge ont été augmentées et la taille du cache L3 est désormais de 12 Mo au lieu de 9 Mo. Enfin, Intel a augmenté la limite de puissance de 95 W à 125 W.



Dans cette revue, nous examinons de près le Core i5-10600K, qui pourrait devenir le processeur de bureau le plus important d'Intel parmi les joueurs et les amateurs de bricolage en raison de son prix de 260 $. Le i5-10600K est cadencé à 4,10 GHz nominal et jusqu'à 4,80 GHz avec Turbo Boost. Nous présentons trois points de données, l'un suit le i5-10600K hors de la boîte, avec toutes les limites de puissance Intel activées, le second a ces limites levées, de sorte que le processeur peut augmenter plus sans contrainte, et le troisième est un tout-core rapide de 4,90 GHz OC manuel.



