Valorant de Riot Games sera officiellement rendu public le 2 juin dans ce qui sera certainement l'un des plus grands lancements de jeux du trimestre, et NVIDIA sera prêt dès le premier jour avec un pilote graphique GeForce. Le pilote GeForce Game Ready 446.14 est optimisé pour le nouveau FPS ainsi que pour Minecraft Dungeons, Disintegration et Crucible, garantissant que votre gameplay est aussi fluide et ininterrompu que possible.



Riot Games a accordé à Valorant près de deux mois de tests bêta publics, révélant non seulement des déséquilibres de jeu mais aussi des problèmes potentiels de moteur. À son tour, cela aura donné à NVIDIA de nombreuses opportunités d'optimiser ses pilotes pour pousser ce tireur compétitif au point idéal de 144 Hz (et plus) pour un titre de ce type sur une gamme de matériel aussi large que possible.



Une petite vidéo de présentation du jeu : Cliquez ICI.



Le Minecraft Dungeon de Mojang apporte quant à lui l'esthétique cuboïde de la franchise au genre ARPG. Bien qu'il ne soit pas très exigeant graphiquement (malheureusement, Dungeons n'offre pas non plus le traçage de rayons en temps réel RTX), un travail aura été fait pour maintenir la stabilité et éliminer les accrochages de trame, un bogue commun des titres manuels et slash rapides et dépendants des secousses.



La désintégration est un FPS de science-fiction avec des éléments RTS, dont la sortie est prévue le 16 juin. Malgré quelques graphismes magnifiques et une prémisse de jeu intrigante, il est passé sous le radar, mais NVIDIA n'a pas oublié ce titre `` indie ''. Découvrez plus sur la page des produits Steam du jeu.



Enfin, Crucible est le FPS en équipe gratuit de Relentless Studios et publié par Amazon Games. Il a été lancé la semaine dernière au milieu d'une concurrence féroce dans le genre (dont le plus important était la version bêta de Valorant susmentionnée), et n'a pas encore fait ses preuves en tant qu'alternative convaincante d'un éditeur non prouvé.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



En plus des optimisations de jeu, le pilote 446.14 intègre la prise en charge de Windows 10 mai 2020, qui comprend les débuts de l'API DirectX12 Ultimate de Microsoft. Son inclusion est actuellement plus pertinente pour les développeurs que pour les consommateurs, mais est une reconnaissance importante de la longueur d'avance de NVIDIA avec cette famille de fonctionnalités de rendu par rapport à la concurrence.



Les pilotes implémentent également une série de correctifs au niveau du pilote pour un certain nombre de problèmes vexatoires spécifiques à certaines interactions d'application et combinaisons matérielles. Un en particulier qui soulagera de nombreux utilisateurs est une correction du logiciel iCUE de Corsair déclenchant Gelay Overlay, une bizarrerie très frustrante de certaines révisions antérieures du pilote. La liste complète est reproduite ci-dessous.



Comme toujours, vous pouvez télécharger les pilotes sur geforce.com/drivers/ en sélectionnant la configuration de votre matériel et de votre système d'exploitation. Alternativement, l'application de bureau GeForce Experience peut télécharger et appliquer automatiquement les pilotes appropriés pour votre système. Le pilote GeForce Game Ready 446.14 de NVIDIA est compatible avec les versions 64 bits de Windows 7 et 10, et le matériel depuis la série GTX 600 (Kepler).



NOTES DE VERSION :



Pilote GeForce Game Ready



Les pilotes Game Ready offrent la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures. Avant le lancement d'un nouveau titre, notre équipe de pilotes travaille jusqu'à la dernière minute pour s'assurer que chaque ajustement de performance et correction de bogue est inclus pour le meilleur gameplay le jour 1.



GAME READY pour le jeu The Valorant



Le nouveau pilote Game Ready fournit les dernières optimisations de performances, profils et corrections de bogues pour Valorant. En outre, cette version fournit également un support optimal pour les donjons, la désintégration et le creuset de Minecraft.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements



- Ajout de la prise en charge du suréchantillonnage à débit variable (VRSS) pour Onward.

- Inclut la prise en charge de la mise à jour Windows 10 de mai 2020 (20H1).



Support existant



Cette version prend en charge les API suivantes :



- Open Computing Language (logiciel OpenCL) 1.2 pour NVIDIA® Kepler et les GPU ultérieurs,

- OpenGL 4.6,

- Vulkan 1.1,

- DirectX 11,

- DirectX 12 (Windows 10).



Versions du module logiciel :



- nView - 149,77,

- Pilote audio HD - 1.3.38.26,

- Logiciel système NVIDIA PhysX - 9.19.0218,

- Expérience GeForce - 3.20.3.63,

- CUDA - 10.2,

- Panneau de configuration NVIDIA standard - 8.1.940.0,

- Panneau de configuration DCH NVIDIA - 8.1.956.0.



Modifications et problèmes résolus dans la version 446.14



Les sections suivantes répertorient les modifications importantes et les problèmes les plus courants résolus dans cette version. Cette liste n'est qu'un sous-ensemble du nombre total de modifications apportées dans cette version du pilote. Le numéro de bogue NVIDIA est fourni à titre de référence.



Problèmes résolus dans cette version :



- [Ordinateur portable] : les ordinateurs portables dotés de GPU de la génération Maxwell peuvent connaître une utilisation plus importante des GPU pendant le jeu, ce qui réduit l'autonomie de la batterie et les températures. [2929921/200608270]

- [SLI] : des pics de temps de trame majeurs se produisent dans plusieurs jeux. [2903264]

- [HDR] : Certains jeux peuvent apparaître très lumineux lorsque HDR est activé. [2909218]

- [Overwatch] : Amélioration de la stabilité du jeu. [2938981]

- [Monster Hunter World Iceborne] : des artefacts apparaissent dans le jeu. [2903858]

- [Resident Evil 3 Remake] [DirectX 12] : Certains objets du jeu peuvent scintiller. [2938095]

- [F1 2019] : le jeu peut se bloquer de manière aléatoire sur le bureau. [200608572]

- Correction d'un problème où le cache du shader était parfois mal purgé lors du lancement d'une application. [2937218]

- Correction d'un problème d'installation de pilote sur la GeForce GTX 1650 colorée. [2919568]

- Le programme Corsair iCUE déclenche Geforce Overlay. [200614189]



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



