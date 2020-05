GIGABYTE équipe des ordinateurs portables AORUS 5 et 7 de milieu de gamme avec Windforce Cooling Tech.







27 mai 2020 - Originaire de la marque de PC leader mondial GIGABYTE Technologies, la marque de jeux haut de gamme AORUS continue d'attirer les fans de jeux à travers le monde. En élevant la barre et en franchissant les barrières de performance, AORUS est le leader de l'industrie du jeu.



Insistant sur un savoir-faire associé à une puissance brute déchaînée, AORUS propose un nouveau standard de "performances en déplacement pour les pros" avec des ordinateurs portables durables et légers, faciles à transporter. Créant un châssis premium et distinctif et des caractéristiques de performance inégalées comme noyau, la marque AORUS domine à nouveau l'industrie du jeu cette année avec l'introduction du tout nouveau processeur Intel Core i7 de 10e génération et du tout nouveau milieu de gamme AORUS 5 vB et AORUS 7 vB apportant de hautes performances aux masses.



Les deux nouveaux membres de la famille AORUS restent très portables, avec un système de refroidissement thermique amélioré, un rafraîchissement à haute vitesse de 144 Hz et un affichage à large gamme qui balaie de manière impressionnante les concurrents de la scène.



"Nous nous concentrons sur la production d'expériences visuelles exceptionnelles, en même temps, en offrant aux joueurs à la recherche de performances, une sensation viscérale, une expérience de jeu visuellement immersive et très réactive. Sans oublier la valeur et l'abordabilité que ces ordinateurs portables phares offrent aux utilisateurs qui utilisent leurs ordinateurs portables partout le travail le jour et le jeu la nuit. ", explique Steven Chen, vice-président du Gigabyte Mobility Business Center.



Système de refroidissement WINDFORCE | Cool quand ça compte



C'est un fait bien connu que les puces de processeur (CPU) et graphiques (GPU) sont les monstres de la chaleur dans les ordinateurs portables de jeu, avec cela à l'esprit, nous voyons de plus en plus d'ordinateurs portables de jeu haute performance qui sont faits pour être "légers et minces" au prix d'avoir un bon système de refroidissement. Le compromis entraîne des problèmes de surchauffe soudains tels que le décalage, des temps d'utilisation réduits et une durée de vie des composants plus courte.



Les systèmes AORUS 5 vB et AORUS 7 vB ont entièrement mis à niveau leur système de refroidissement avec la technologie de refroidissement WINDFORCE, augmentant ainsi les performances de dissipation thermique de plus de 150 W grâce à un système optimisé de 4 caloducs et dissipateurs de chaleur, prenant soin à la fois du CPU et du GPU. Il s'agit de la véritable performance de refroidissement à 100% pour les joueurs qui veulent gagner sans transpirer.







Vous êtes dans le jeu | Affichage ultra-rapide GeForce RTX x 144 Hz



Les AORUS 5 vB et AORUS 7 vB sont équipés de puces graphiques NVIDIA GeForce RTX 20, prenant en charge le traçage des rayons en temps réel et les technologies DLSS qui augmentent les performances globales tout en maintenant une puissance et une température de fonctionnement plus basses. Les joueurs trouveront des fonctionnalités rares telles que le panneau d'affichage IPS FHD et le taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz qui produit des images nettes et anti-fantômes, idéales pour les joueurs FPS qui cherchent à prendre les devants avant même que le jeu ne commence.



Dernier processeur mobile 6 cœurs de 10e génération | Intel Core i7-10750H



L'un des principaux points forts de la mise à niveau est l'inclusion du dernier processeur Intel Core i7-10750H de 10e génération, avec 6 cœurs et une horloge Boost jusqu'à 5,00 GHz, les joueurs ressentiront la puissance du "décuplé" lorsqu'ils joueront à des jeux AAA. Au-delà du processeur, GIGABYTE est fidèle à sa réputation d'assurance qualité et ne réduit jamais les autres pièces, en collaboration avec des innovateurs matériels de renommée mondiale qui incluent la mémoire DDR4-2933, 2 systèmes de stockage SSD M.2 + 1 disque dur et une connexion Wi-Fi ultra rapide. Internet Fi 6. Les joueurs sont prêts à vivre une expérience de jeu/travail fluide, durable et stable, toujours prêt pour tout type de champ de bataille, que ce soit dans la salle de conférence ou le grand raid.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



