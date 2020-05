Cartes mères AMD B550 pour redémarrer AGESA avec v2.



Apparemment, AMD fera un pas légèrement déroutant avec ses nouveaux codes AGESA - au moins pour la plate-forme B550. Un rapport via Hardwareluxx a redémarré AMD AGESA (le micrologiciel le plus basique pour la prise en charge de votre carte mère et de votre chipset qui est requis pour un support correct du CPU et des fonctionnalités) vers la version 1.0.0.0, mais avec un hic.



La nouvelle version AGESA censée permettre la prise en charge des processeurs Zen 3 d'AMD sera codée ComboAM4 v2 1.0.0.0 - au lieu de la prochaine version de la nomenclature AGESA actuelle, 1.0.0.6. On ne sait toujours pas si ce changement se réfère uniquement au B550 d'AMD ou s'il passera également aux prochaines versions AGESA de X570.



Il est prévu que de nouvelles cartes mères basées sur le chipset B550 d'AMD commencent à atterrir en juin. Pour l'instant, il y a confirmation sur au moins deux cartes mères fonctionnant avec cette V2 d'AGESA: MAG B550 Tomahawk de MSI (ComboAM4 v2 1.0.0.0) et Gigabyte B550 Aorus Master (ComboAM4v2 1.0.0.1).



Donc, si vous cherchez à utiliser la carte mère AMD B550 (ou même X570) avec les prochains processeurs Zen 3 d'AMD, assurez-vous de lire les notes de publication des fabricants de votre carte mère pour chaque version AGESA, afin d'installer la bonne et d'éviter le potentiel charge de douleur avec un AGESA non fonctionnel pour votre nouveau processeur Zen 3 brillant.



HARWARELUXX