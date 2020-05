ZADAK nous propose un nouveau watercooling AIO : Le SPARK AIO 240MM ARGB.



ZADAK, l'un des principaux fournisseurs de composants pour PC passionnés, a annoncé aujourd'hui la sortie officielle du refroidisseur liquide CPU SPARK AIO 240MM ARGB avec une garantie de 5 ans. Avec les deux ventilateurs SPARK 120 mm fonctionnant à des vitesses de 500-1800 tr/min tout en fonctionnant sous 25 dB, les utilisateurs peuvent équiper leur PC d'un refroidissement efficace avec un minimum de bruit.



Également équipé d'ARGB personnalisable et d'une conception de pompe élégante, ce dernier ajout étend la gamme de refroidissement liquide ZADAK de la plaque de distribution d'eau brevetée MOAB II au refroidissement traditionnel avec une conception centrée sur l'utilisateur.







Le SPARK AIO 240 est équipé de deux ventilateurs SPARK de 120 mm qui fournissent une pression d'air exceptionnelle. La combinaison des deux ventilateurs fonctionnant à des vitesses comprises entre 500 et 1800 tr/min avec une pression statique élevée de 2,5 mm et le radiateur en aluminium de la plus haute densité d'ailettes à 22 FPI, le SPARK AIO 240 mm apporte des performances d'échange thermique exceptionnelles pour maintenir même la la plupart des processeurs gourmands en énergie fonctionnent à pleine vitesse.



De plus, les ventilateurs SPARK 120 mm inclus fonctionnent à des niveaux incroyablement silencieux, émettant un 18-25 dBA furtif, même lorsque les ventilateurs tournent à des régimes plus élevés. À ces niveaux, les ventilateurs répondent aux normes de bruit des studios d'enregistrement, ce qui rend le système de refroidissement SPARK AIO adapté à ceux qui travaillent dans des domaines sensibles au bruit tels que la diffusion en continu ou la production vidéo/musicale.



ARGB plus dynamique



Le refroidisseur de liquide SPARK AIO est également doté de la technologie de pointe mondiale d'éclairage ARGB de 2e génération. Des LED ARGB vibrantes encadrent les ventilateurs du radiateur et la tête de pompe CPU ZADAK conçue sur mesure. Le SPARK AIO est compatible avec les logiciels RVB ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome et GIGABYTE RGB Fusion, qui offre aux utilisateurs plus de possibilités de synchronisation de composants PC et de périphériques pour une expérience ultime de personnalisation RVB.



Il existe également en 120mm.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 159 Dollars.



