CASEKING nous propose : Le Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition.



Informations sur le produit - O11 Dynamic PCMR Special Edition, verre trempé - gris sidéral



Avec 3,5 millions d'abonnés, le subreddit PCMR est l'une des plus grandes communautés centrées sur PC soudées par une passion pour les jeux, les builds et le modding. Il s'agit de planifier le prochain PC de jeu, de trouver la configuration parfaite et les dernières tendances.



Lian Li et PCMR se sont associés pour exprimer cette passion avec cette édition spéciale O11 Dynamic PCMR limitée à 2000 exemplaires. Son design unique se caractérise par la combinaison d'acier gris sidéral mat, d'aluminium chromé et de verre trempé miroir. La large conception à deux chambres de ce châssis offre beaucoup d'espace pour le matériel de jeu, y compris une excellente gestion des câbles, permettant l'installation d'un refroidissement par air ou par eau personnalisé.











Aperçu de la tour midi Lian Li O11 Dynamic PCMR édition spéciale :



- Design exclusif limité à 2000 pièces,

- Combinaison haut de gamme en aluminium chromé, verre trempé et acier,

- Prend en charge différentes tailles de carte mère de Mini-ITX à E-ATX,

- Conception intelligente à double chambre,

- 4 disques durs 2,5 "et 2 disques durs 3,5",

- Panneau avant avec 2x USB 3.0 Type-A et 1x USB 3.1 Type-C,

- Prend en charge des cartes graphiques jusqu'à 42 cm de long,

- Espace pour jusqu'à trois radiateurs 360 mm,

- Peut être équipé de jusqu'à neuf ventilateurs de 120 mm,

- Espace pour deux alimentations.



Édition limitée avec verre trempé miroir et aluminium chromé



Le Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition combine de l'acier de 8 mm avec un panneau latéral en verre trempé miroir. Cependant, Lian Li et PCMR vont encore plus loin et équipent également la chambre gauche du boîtier E-ATX d'une façade en verre trempé miroir. La partie droite de la façade est en aluminium chromé qui a été largement poli et abrite les connecteurs du panneau avant avec un port USB 3.1 Type-C, deux ports USB 3.0 et les deux prises audio 3,5 mm obligatoires. Le Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition peut accueillir une carte mère E-ATX, une carte graphique de 420 mm de long et un refroidisseur de processeur jusqu'à 155 mm de hauteur dans la chambre gauche.



Le boîtier offre la possibilité d'accueillir des radiateurs 360 mm à trois endroits: en haut, en bas et à côté de la carte mère. Par rapport à son prédécesseur, le plateau de la carte mère a été déplacé vers le côté droit du boîtier. Diverses fentes de ventilation dans le panneau latéral droit permettent une ventilation décente.



Si vous souhaitez installer trois radiateurs 360 mm en même temps, vous devez utiliser des échantillons étroits en haut et en bas, et un radiateur mince à côté de la carte mère. En général, l'installation de trois radiateurs triples est possible, mais nécessite une certaine attention aux détails lors du choix des composants. Alternativement, un radiateur de 280 mm peut être installé en haut.



Excellent flux d'air



Les fentes de radiateur peuvent bien sûr également être utilisées pour installer des ventilateurs. Trois ventilateurs peuvent être installés à côté de la carte mère et au bas du boîtier respectivement. Deux ventilateurs de 140 mm ou trois de 120 mm peuvent être montés sous le dessus. Pour une gestion propre des câbles, il existe plusieurs goulottes de câbles partiellement caoutchoutées, qui sont placées en biais à côté du plateau de la carte mère. La chambre de droite abrite l'alimentation et les composants qui ne nécessitent pas de refroidissement actif.



Le Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition est légèrement surélevé sur des pieds en acier avec des entretoises en caoutchouc pour permettre à l'air frais de se frayer un chemin à travers le fond du boîtier qui est équipé de filtres à poussière. Le principe de la cheminée fait monter l'air chaud vers le haut, après quoi il s'échappe à travers le couvercle qui est également équipé d'un filtre à poussière.



Deux filtres à poussière supplémentaires recouvrent les deux grilles perforées dans la section latérale droite. L'élégante tour midi dynamique Lian Li O11 n'est pas seulement un régal pour les yeux qui est facilement capable de contenir une grande quantité de matériel de jeu, elle est également particulièrement adaptée aux amateurs de PC qui souhaitent créer des boucles personnalisées pour refroidir leur matériel.



Espace pour une deuxième alimentation



En termes de périphériques de stockage de données, le boîtier est livré avec une cage de disque dur qui permet d'installer deux disques durs 3,5 ". Les deux emplacements sont accessibles depuis l'arrière du boîtier et ils sont cachés derrière un panneau perforé.



Deux 2, Les SSD 5 "peuvent être montés à l'arrière du plateau de la carte mère. Deux supports supplémentaires de 2,5 "sont vissés au bas du panneau latéral droit. Au total, deux disques de 3,5" et quatre de 2,5 "peuvent être installés. La cage du disque dur peut également être retirée.



Remarque : Si vous prévoyez de monter verticalement une carte graphique dans la tour midi dynamique Lian Li O11, veuillez acheter le kit d'extension Lian Li O11D-1 (GELI-809). contient un support de fente personnalisé ainsi qu'un câble de montage supérieur.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible sur le site de CASEKING en date du 05 Juin 2020.



Le prix est de : 169.90 euros.



