AOC élargit son portefeuille de moniteurs commerciaux avec dix nouveaux modèles de la série P2.



En cette période de besoin croissant de moniteurs de plus grande taille, de connectivité et de qualité d'image améliorées, le spécialiste de l'affichage AOC annonce les nouveaux moniteurs de la série P2 pour les utilisateurs professionnels. Couvrant une large gamme de tailles d'écran de 21,5 "(54,7 cm), 23,8" (60,4 cm), 27 "(68,6 cm) et ultra-large 34" (86 cm), AOC reconnaît les besoins distincts de ses utilisateurs et les configurations individuelles.



À l'exception du CU34P2A ultra large de 34 "avec son panneau VA incurvé (1500R), tous les autres modèles sont équipés de panneaux IPS plats. Ils garantissent une reproduction des couleurs fidèle à la réalité, une large couverture de gamme et des angles de vision larges (178/178 °) parfaitement adapté à la création et à l'édition de contenu. Les modèles sélectionnés (24P2C et 27P2C) avec port USB-C facilitent l'affichage, les données et la connexion d'alimentation aux appareils mobiles avec un seul câble USB-C. Le commutateur KVM inclus dans ces modèles permet à l'utilisateur pour basculer le clavier et la souris entre deux PC (connectés via USB-C et liaison montante du concentrateur USB).















Fonctionnalités pour les utilisateurs professionnels



La série P2 d'AOC améliore son prédécesseur, la série primée P1. Tous les nouveaux modèles arborent un design élégant sans bordure sur 3 côtés. La finition sombre et brossée de la lunette inférieure et du support rayonne magnifiquement l'élégance du design. La faible largeur des cadres latéraux permet également des configurations multi-écrans presque transparentes visant à augmenter la productivité.



Hors de la boîte, les écrans de la série P2 peuvent être assemblés facilement sans aucun outil. Grâce à son interrupteur à déclenchement rapide, le démontage du moniteur est tout aussi rapide et pratique. L'ouverture de gestion des câbles intégrée permet un bureau propre et sans encombrement. La hauteur du support (150 mm), l'inclinaison (-5 ~ 35 °), le pivotement (180 °) et (sauf le ultra-large CU34P2A) la capacité de réglage du pivot (90 °) le rendent très accessible aux modifications ergonomiques, ce qui est particulièrement utile lors du partage bureaux ou travaillant dans des bureaux flexibles, un concept de plus en plus adapté par les administrations publiques et les start-ups.



Tous les dix modèles de la série offrent un ensemble complet de fonctionnalités et sont équipés d'un concentrateur USB 3.2 à 4 ports, d'un port de liaison montante USB et de haut-parleurs intégrés 2x2W. Le concentrateur USB 3.2 à 4 ports augmente la connectivité et permet un transfert de données à haute vitesse.





Excellente imagerie



Tous les modèles 21,5 ", 23,8" et 27 "sont équipés de panneaux IPS pour assurer la reproduction des couleurs la plus précise possible, couvrant une large gamme de couleurs (jusqu'à 123,3% sRGB et jusqu'à 90,9% DCI-P3). Les dix modèles du La série P2 offre des angles de vision larges de 178/178 ° pour éliminer virtuellement la luminosité et le changement de couleur lorsqu'ils sont décentrés.



Ceux qui ont besoin d'une netteté et d'une clarté supplémentaires peuvent opter pour le 23,8 "Q24P2Q ou le 27" Q27P2Q avec QHD (1440p), le U27P2 27 "avec une résolution UHD limpide (2160p) ou CU34P2A ultra large 34" avec une résolution UWQHD (3440 x 1440). Tous les autres modèles incluent une résolution Full HD (1080p).



Tous les modèles (sauf U27P2 et CU34P2A) prennent en charge un temps de réponse de 4 ms et un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Cette augmentation de 25% par rapport aux moniteurs 60 Hz courants et à la prise en charge VRR permet un mouvement du curseur beaucoup plus fluide et une réactivité générale, sans déchirure ni bégaiement.



L'ultrawide CU34P2A diffère du reste de la foule P2, grâce à son rapport d'aspect 21: 9 impressionnant, sa haute résolution UWQHD de 3440 x 1440, sa luminosité de 300 nits, son MPRT 1 ms (temps de réponse de l'image animée) et le support AMD FreeSync. Son écran VA incurvé 1500R produit des couleurs vives, des noirs profonds et un contraste élevé, augmentant l'immersion dans le contenu de l'image et offrant une utilisation confortable de l'espace d'écran horizontal en même temps.



De plus, le panneau du CU34P2A augmente encore plus la fluidité des images en mouvement grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. En tant que tel, le CU34P2A est une solution légitime pour améliorer considérablement la productivité, tout en étant sérieusement capable en termes de jeux et de divertissement pour les loisirs après le travail.



Soyez connectés



Les moniteurs de la série P2 offrent une grande variété de ports dans différents modèles (voir le tableau ci-dessous pour un aperçu complet). Alors que la plupart des modèles sont équipés d'entrées VGA, DVI, DisplayPort et HDMI standard pour répondre aux systèmes existants et modernes, le 24P2C et le 27P2C sont des choix particulièrement évolutifs avec les connexions les plus polyvalentes.



Les moniteurs incluent une entrée USB-C à côté de leurs concentrateurs USB, de sorte que les ordinateurs portables peuvent être connectés au moniteur via un seul câble USB-C. Le signal d'affichage est transféré via USB-C (mode alternatif DisplayPort), ainsi que des données à haute vitesse, tout en alimentant et en chargeant l'ordinateur portable en même temps (USB Power Delivery).



Lorsque le moniteur est connecté à un ordinateur de bureau à l'aide du câble de liaison montante USB et que le clavier et la souris sont également connectés au moniteur, le commutateur KVM intégré permet de basculer de manière transparente le clavier et la souris connectés entre deux sources différentes.



Cela s'avérera utile, par exemple lorsqu'un utilisateur apporte son ordinateur portable de travail pour l'utiliser au bureau à domicile avec le 24P2C ou le 27P2C. L'ordinateur portable peut ensuite être connecté via USB-C au moniteur et l'utilisateur peut changer via le commutateur KVM pour contrôler l'ordinateur portable de travail ou le PC de bureau à domicile avec un seul ensemble clavier/souris.



Durable et efficace



Pour se conformer aux dernières exigences en termes d'efficacité énergétique et de réglementations environnementales, tous les modèles P2 sont certifiés EnergyStar 8, TCO 8 et EPEAT Gold. Les dix modèles incluent en outre la technologie sans scintillement d'AOC pour éliminer le scintillement basé sur l'alimentation en utilisant DC au lieu de PWM, et le mode Low Blue Light, réduisant les longueurs d'onde bleues potentiellement nocives et offrant une utilisation confortable dans une lumière ambiante réduite.



Disponibilité de la série P2 :



Juin 2020



- 22P2DU, 22P2Q, 24P2Q, 24P2C, Q24P2Q, 27P2Q, Q27P2Q.



Juillet 2020



- 27P2C, U27P2.



Août 2020



- CU34P2A.



TECHPOWERUP