ABKONCORE nous propose un nouveau boitier PC: Le S500 Ultra Silent.



ABKONCORE a publié aujourd'hui le boîtier de tour intermédiaire ultra silencieux S500 conçu pour des constructions ultra-silencieuses avec un design minimaliste. Le boîtier en acier est doté d'un matériau insonorisant sur les côtés supérieur, avant, gauche et droit pour supprimer les vibrations et le bruit générés à l'intérieur du boîtier, et offre un silence parfait. Le boîtier est également livré avec un filtre à poussière amovible inférieur ainsi que des entrées d'air de chaque côté de la lunette avant.























Le boîtier mesure 205 x 420 x 430 mm, est livré avec 2 ventilateurs pré-installés de 120 mm et peut accueillir des cartes mères ATX. Les E/S avant du boîtier se composent de x2 USB 2.0, x1 USB 3.0, audio HD, micro, bouton de contrôle LED, alimentation et réinitialisation. Le boîtier peut contenir jusqu'à 2 disques 3,5 "et 6 disques 2,5" et peut accueillir 2 ventilateurs de 120 mm supplémentaires à l'avant.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Le prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés.



ABKONCORE