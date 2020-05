Logitech annonce un nouveau clavier Gamers : Le G915 TKL.



Logitech G, une marque de Logitech et innovateur leader des technologies et équipements de jeu, a annoncé aujourd'hui le clavier de jeu mécanique sans fil RVB Logitech G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED, offrant les mêmes technologies de base et l'expérience du G915 primé, dans un facteur de forme sans clé sans clé.



Le G915 TKL offre la technologie sans fil LIGHTSPEED haute performance, LIGHTSYNC RGB et des commutateurs de jeu mécaniques à profil bas pour un design ultra-mince sans égal avec des performances supérieures et un gameplay de précision - le tout avec jusqu'à 40 heures d'autonomie. Toutes ces technologies et innovations ont été soigneusement conçues dans l'un des claviers mécaniques les plus fins de l'industrie et le clavier de jeu mécanique le plus avancé de Logitech G à ce jour.



"Depuis le lancement du Logitech G915 d'origine, la communauté a toujours demandé la même technologie dans un design compact et sans clé", a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech Gaming. "Le G915 TKL associe un éclairage LIGHTSPEED sans fil, RVB et une autonomie incroyable dans un design élégant et ultra-mince qui crée une nouvelle norme pour les claviers de jeu."







Avec toutes les clés vitales pour les jeux, le Logitech G915 TKL s'intègre dans des espaces de jeu plus petits et peut être facilement transporté vers des événements LAN ou la maison d'un ami. Il dispose également d'un espace pour ranger le dongle sans fil LIGHTSPEED à l'arrière du clavier. Sans le pavé numérique, vous obtenez un espace supplémentaire pour rapprocher votre souris de votre clavier, rapprocher vos mains et votre corps plus centré pour un confort et un ajustement améliorés, un aspect important pour de nombreux joueurs.



Ce clavier haut de gamme est doté de la technologie sans fil LIGHTSPEED primée de Logitech G pour un taux de rapport de 1 ms ultra rapide et de qualité professionnelle et jusqu'à 135 jours de jeu sans fil sans interruption avec éclairage éteint (en supposant huit heures de jeu par jour).



Pour la première fois, Logitech G intègre LIGHTSPEED sur un clavier sans fil sans clé avec l'éclairage LIGHTSYNC RGB activé. Avec LIGHTSYNC, vous pouvez être personnalisé dans environ 16,8 millions de couleurs grâce au logiciel de jeu avancé Logitech G HUB pour l'expérience de jeu RVB la plus immersive. Avec RGB colorwave activé, les joueurs peuvent jouer pendant 40 heures sans interruption sur une seule charge.



Les claviers de jeu mécaniques G915 TKL intègrent des commutateurs à clé mécaniques GL hautes performances et bas profil de Logitech G qui font la moitié de la hauteur des commutateurs à clé mécaniques standard pour un actionnement 25% plus rapide (contre un actionnement de 2,0 mm dans les commutateurs standard) et une expérience de frappe plus confortable.



Disponible dans les choix de commutateurs GL Linear, GL Tactile ou GL Clicky pour correspondre aux préférences de jeu, la version linéaire offre une frappe fluide, tandis que la version tactile offre un actionnement perceptible pour les joueurs qui préfèrent la rétroaction directe. La version clicky offre une expérience de frappe audible avec un retour tactile, afin que vous puissiez agacer les colocataires ou montrer fièrement votre crédibilité de joueur !



Prix et disponibilité



Le clavier de jeu mécanique sans fil RVB LIGHTSPEED sans fil L910TKL Logitech G915 devrait être disponible sur LogitechG.com et chez les détaillants mondiaux dans le courant du mois de Juin 2020 au prix de détail suggéré de 229 Dollars.



TECHPOWERUP