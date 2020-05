Charlie's Angels (Version 2019).

Sortie DVD/BLURAY du 06 Mai 2020.







Durée : 1H59.



Genre : Action, Aventure, Comédie.



Avec : Naomi Scott, Ella Balinska, Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Patrick Stewart, Sam Claflin, Noah Centineo.



Résumé : Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier - de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.



Un trailer du film (VO) : Cliquez ICI.



Note : 4.6/10 (Votants : 37 634 Internautes).



** INFORMATION COMPLEMENTAIRE ** : J'ai moi même ainsi que plusieurs personnes vues ce film, et je trouve la note injustifié. Sans que ce soit un grand chef d'oeuvre, on passe un bon moment en le regardant. C'est pour cela que je l'ai quand même sélectionné.



GUIDE-RAPIDE