MICROSOFT GAME STUDIOS nous propose un nouveau jeu PC : Gears Tactics.







Editeur(s)/Développeur(s) : Microsoft Studios.



Sortie France : 28 Avril 2020.



Genre(s) : Stratégie.



Classification : Interdit au moins de 13 ans.















Résumé : Gears Tactics est la prochaine itération dans l'esprit et l'univers de Gears of War. Microsoft apporte là une tournure bien plus orientée stratégie au tour par tour que ses autres confrères de la série éponyme.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO