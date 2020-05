Acer prépare les moniteurs VA XZ270X et XZ320QX avec un rafraîchissement de 240 Hz.



Acer déploie lentement ses nouveaux moniteurs chez certains détaillants chinois et aujourd'hui nous pouvons voir leurs spécifications. Les deux moniteurs en question s'appellent respectivement XZ270X et XZ320QX. Le XZ270X est un modèle incurvé de 27 pouces avec une courbure de 1500R appliquée, tandis que son grand frère XZ320QX a un panneau de 32 pouces avec une courbure de 1800R. Les deux modèles font vibrer un panneau de type VA 1920x1080p avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Les panneaux VA en question sont une nouvelle race de CSOT et présentent un rapport de contraste de 4000: 1.











Les panneaux sont annoncés avec un temps de réponse de 1 ms et une luminosité de 250 nits. Les deux moniteurs offrent des angles de vision de 178 degrés et la capacité de représenter 16,7 millions de couleurs avec une gamme de couleurs sRGB (72% NTSC).



Pour les E/S, Acer a équipé ces moniteurs d'un DisplayPort, d'une prise audio 3,5 mm et de deux connecteurs HDMI. Il y a également deux haut-parleurs stéréo 2 W. Le détaillant chinois répertorie le modèle 27 pouces pour environ 310 $ et le modèle 32 pouces pour environ 420 $.



TFTCENTRAL