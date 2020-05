Rumeur : Noctua présentera le refroidisseur tour NH-U12A en version Chromax.



Noctua produit certains des refroidisseurs de processeur les plus réputés dans l'espace PC, et pour une bonne raison: ils établissent généralement la référence en termes d'efficacité de dissipation thermique et de niveaux de bruit. Cependant, l'un des éléments qui peuvent ne pas rendre leurs refroidisseurs aussi populaires qu'ils pourraient l'être (et ils sont immensément populaires) est le schéma de couleurs que l'entreprise privilégie généralement, avec ses couleurs marron et beige étant relativement difficiles à intégrer dans de nombreuses versions de système. . La société a répondu en ajoutant des versions Chromax à sa gamme, avec une palette de couleurs noires plus "typique", qui a connu un grand succès à la fois sur le marché et sur l'opinion des utilisateurs.











Un utilisateur de Reddit passant par le hoopon de poignée, cependant, prétend avoir reçu une réponse du support technique d'un représentant de Noctua qui a déclaré qu'une version Chromax du célèbre refroidisseur Noctua NH-U12A hautes performances est en cours de préparation pour son lancement sur le marché au troisième trimestre 2020 Un autre utilisateur, Bergh3m, a fait écho à ces affirmations, affirmant qu'il avait lui-même reçu une réponse Noctua sur le même produit au début de l'année qui avait placé le Noctua NH-U12A Chromax comme étant sorti au deuxième ou troisième trimestre 2020. Cependant, comme pour De nos jours, la situation du COVID-19 a très bien poussé la sortie à un Q3 définitif. Comme toujours, nous vous exhortons à prendre ces rumeurs avec une pointe de sel.



REDDIT