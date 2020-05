QNAP lance un NAS TS-431KX quadricœur avec SFP + 10 GbE.



QNAP Systems, Inc., a lancé aujourd'hui le NAS quadricœur TS-431KX 1,7 GHz avec connectivité SFP + 10 GbE. Le TS-431KX fournit une bande passante élevée pour une transmission de données intensive, permettant aux PME et aux startups de sauvegarder / restaurer et synchroniser facilement les données sans casser leur budget. Le TS-431KX prend en charge la technologie Snapshot et la sauvegarde locale, hors site et cloud HBS (Hybrid Backup Sync) qui permettent un plan de reprise après sinistre complet pour assurer des services ininterrompus.



Le TS-431KX est alimenté par un processeur quad-core 1,7 GHz, 2 Go de RAM (extensible à 8 Go) avec un port SFP + 10 GbE et deux ports réseau 1 GbE. Couplé avec un commutateur réseau 10GbE/NBASE-T de la série QNAP QSW, les utilisateurs peuvent facilement créer un environnement réseau 10GbE haute vitesse pour obtenir des flux de travail plus rapides et rationalisés. Doté de baies de disques sans outils et verrouillables, le TS-431KX facilite l'installation tout en garantissant que les disques sont sûrs et sécurisés.







"Le TS-431KX est un NAS 10 GbE à quatre cœurs qui est idéal pour rationaliser les flux de travail collaboratifs dans les environnements informatiques des PME. Non seulement il peut faciliter le stockage, la sauvegarde, le partage et la récupération après sinistre centralisés, mais le TS-431KX peut également être utilisé en tant que plate-forme IoT (Internet des objets) et exécutez une large gamme d'applications de productivité pour améliorer les performances organisationnelles ", a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP.



Le centre de notifications du TS-431KX consolide tous les événements et alertes du système QTS pour fournir aux utilisateurs une solution de notification à application unique. Le conseiller en sécurité évalue et recommande les paramètres de sécurité pour améliorer la sécurité du NAS.



HBS permet aux utilisateurs de sauvegarder les données NAS sur un autre NAS ou sur le stockage cloud pour une copie hors site afin d'assurer une sécurité des données plus élevée. Les instantanés sont également pris en charge pour aider les utilisateurs à atténuer la menace des ransomwares et la suppression/modification accidentelle de fichiers.



Le QTS App Center intégré fournit un large éventail d'applications utiles: Surveillance Station permet de créer un système de surveillance sécurisé ; Qsync synchronise automatiquement les fichiers entre le NAS, les appareils mobiles et les ordinateurs ; Container Station permet d'importer ou d'exporter des applications LXC et Docker ; QmailAgent permet une gestion centralisée de plusieurs comptes de messagerie ; Qfiling automatise l'organisation des fichiers ; et Qsirch trouve rapidement les fichiers nécessaires. Les utilisateurs peuvent également télécharger des applications mobiles compagnons pour accéder à distance à leur NAS afin d'améliorer l'efficacité du travail.



Spécifications clés :



- 4 baies,

- Processeur AnnapurnaLabs AL-214 quad-core 1,7 GHz,

- 2 Go de RAM (emplacement de mémoire unique, extensible à 8 Go),

- baies SATA 3,5 pouces 6 Gbit/s remplaçables à chaud,

- 1x port SFP + 10 GbE,

- 2 ports RJ45 GbE,

- 3 ports USB 3.2 Gen 1.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP