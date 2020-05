ASUS ROG Maximus XII Apex Hits 7,7 GHz sur 10 cœurs et overclocking mémoire à 6666 MHz.



ASUS Republic of Gamers (ROG) a annoncé aujourd'hui que les overclockeurs ont utilisé la dernière carte mère ROG Maximus XII Apex pour battre un grand nombre de records du monde et obtenir une série de scores mondiaux de première place. Marquant une nouvelle étape de performance, les overclockers ont fait passer le processeur Intel Core i9-10900K jusqu'à des fréquences de 7,7 GHz sur ses 10 cœurs.







En raison de la situation mondiale actuelle, ASUS n'a pas pu accueillir sa réunion traditionnelle d'overclocking cette année, donc une session plus petite a eu lieu au siège d'ASUS à Taiwan - avec des overclockers locaux Jon 'Elmor' Sandström et Pieter 'Massman' Plaisier travaillant aux côtés de internes Experts ASUS. À l'aide d'une configuration à hélium liquide, le groupe a réussi à briser le record de fréquence de l'architecture Intel Core, le record Geekbench 4 monocœur, et a pris la première place mondiale dans les catégories 10 cœurs pour Geekbench 3, Cinebench R15 et wPrime 32M.







Tout au long de la période de test, ASUS a également travaillé avec des pros à la fois proches et lointains qui ont mis à profit leurs prouesses dans une variété de références. Overclocker 'bianbao' a exploité la puissance combinée de G.Skill et Intel pour atteindre un nouveau record de fréquence d'overclocking de mémoire DDR4 de 6666 MHz. L'avantage d'Intel dans les jeux et les performances graphiques a été mis en évidence par `` rsannino '' et `` Rauf '' qui ont battu des records 3DMark: `` rsannino '' a pris le record du monde global 3DMark06, et `` Rauf '' a fracassé le score de GPU unique pour la version 11.



Montrant l'étendue de la plate-forme, 'keeph8n' a récolté quelques enregistrements, notamment Geekbench 4, Cinebench 2003 et GPUPI 3.2 100M. De loin, le plus grand nombre de distinctions est allé au `` safedisk '': quatre records du monde et sept scores mondiaux de première place, y compris Cinebench R15, les deux benchmarks HWBot x265, les deux scores wPrime et les deux records Super Pi.



Voici tous les liens de validations :



TECHPOWERUP