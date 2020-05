GPU AMD RDNA2 "Navi 21" pour doubler le nombre de CU sur "Navi 10".



L'architecture graphique RDNA2 d'AMD, qui voit le ray tracing en temps réel parmi d'autres fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, pourrait voir la société doubler la quantité de processeurs de flux de génération en génération, selon une fuite de spécifications par _rogame.



L'augmentation des processeurs de flux serait conforme aux efforts d'AMD pour augmenter les performances/Watt de 50%. Il peut sembler que les SKU résultants sont enfin à la hauteur du RTX 2080 Ti, mais AMD a GeForce "Ampere" dans son calcul concurrentiel, et si les spécifications récentes révèlent, le nouveau "Navi 21" pourrait finir par être un concurrent de segment de performance pour les cartes graphiques GeForce basées sur le "GA104" (successeur de "TU104"), plutôt qu'un tueur phare.



Le GPU "Navi 21" basé sur RDNA2 aurait 80 unités de calcul RDNA2 totalisant 5 120 processeurs de flux. AMD pourrait puiser dans un nœud de fabrication de silicium raffiné de classe 7 nm par TSMC pour construire ces puces, N7P ou N7 +. La taille de la puce pourrait mesurer jusqu'à 505 mm², et AMD pourrait viser un gain de 50% performances/Watt par rapport au "Navi 10."



AMD pourrait créer jusqu'à 10 références sur le "Navi 21", mais seulement trois sont pertinentes pour les joueurs. Le SKU avec l'ID de périphérique PCI "0x731F: D1" succède au RX 5700 XT. Celui portant "0x731F: D3" succède au RX 5700, avec un nom de variante "Navi 21 XL". La variante «Navi 21 XE» a un ID PCI de «0x731F: DF» et succède au RX 5600 XT.







Parmi les autres variantes, on trouve le «Navi 21 XTX», avec l'ID PCI «0x731F: D0», qui pourrait être une référence en édition limitée succédant au RX 5700 XT 50th Anniversary légèrement renforcé; Navi 21 Pro XT et Navi 21 Pro XL avec les identifiants PCI «0x731F: 10» et «0x731F: 12», marquant respectivement les successeurs de Radeon Pro W5700X et W5700.



Il existe également quatre références exclusives à Apple, les puces du segment client "Navi 21 XTA" et "Navi 21 XLA" ciblant les ordinateurs de bureau iMac et iMac Pro de nouvelle génération, et leurs variantes Pro ciblant les futurs postes de travail Mac Pro.



Le RDNA de première génération peut ne pas rentrer dans le coucher du soleil, car AMD prévoit de les rafraîchir. La société est probablement en train de porter le silicium «Navi 10» sur TSMC N7P, pour proposer de nouvelles références SKU qui manquent de ray tracing, mais occuperont des prix moyens. Ce serait comme si NVIDIA positionnait la moitié de sa pile de produits «Turing» sans lancer de rayons, sous la série GTX 16, occupant des prix inférieurs à 300 $. Les ASIC résultants sont les "Navi 10+", "Navi 10 XM +" et "Navi 10 XTE +".



HARDWARELEAKS