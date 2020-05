EK lance un waterblock en édition limitée Memorial Day.

EKWB lance un waterblock en édition limitée Memorial Day.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme, a décidé de faire quelque chose de spécial pour ses fans américains ce week-end du Memorial Day. En plus d'être le début officieux de l'été, le dernier lundi de mai a beaucoup de sens pour de nombreux Américains. Memorial Day est la raison pour laquelle EK a créé un bloc d'eau Velocity CPU spécial rouge, blanc et bleu en édition limitée avec une véritable cause noble.







La toute nouvelle version limitée du waterblovk porte le nom EK-Quantum Velocity Honor. Il est "décoré" du drapeau américain et sera vendu au prix de 249,99 $. Pour chaque waterblock vendu, EK fera un don de 100 $ à un organisme de bienfaisance. "Être une entreprise à succès mondial signifie également que nous avons la capacité et la responsabilité de faire une différence et de redonner quelque chose à la communauté. Nous avons décidé de sauter sur un projet qui rendra nos fans les plus fidèles heureux, et en même temps, aider ceux qui en ont besoin ", a déclaré Edvard König, fondateur d'EK.







Deux cents waterblock pour processeur Velocity en édition limitée ont été fabriqués. Une centaine d'entre eux sont équipés d'un cadre de montage Intel, tandis que les cent autres sont compatibles AMD. EK espère que les deux cents waterblock EK-Quantum Velocity Honor trouveront une maison, faisant ainsi un don de 20 000 $ au total.



Tous les fonds recueillis seront versés à Shellback Tech, une organisation caritative fondée par des vétérans handicapés en pleine croissance. La mission de cette organisation est de construire au moins deux PC de jeu/streaming personnalisés par mois et de les donner aux anciens combattants handicapés et aux premiers intervenants dans le besoin, entièrement gratuitement.







"Chez EK, nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, au milieu de cette crise mondiale, pour faire notre part et aider ceux qui en ont besoin, en fournissant un petit débouché créatif à tous ceux qui luttent pour traverser cette période difficile", a déclaré Kat Silberstein. , PDG, EK Americas.



Pour EK, ce n'est pas notre premier effort caritatif, et certainement pas le dernier. Pourtant, pour garder cette tradition, EK aimerait connaître toutes les causes caritatives dans le monde qui sont d'une grande importance pour les membres de la communauté des passionnés de PC. Toutes les suggestions sont les bienvenues.







Pour en savoir plus sur Shellback Tech et les soutenir directement, rendez-vous sur cette page ou cette page Facebook.



EK-Quantum Velocity Honor



Le waterblock CPU étoilé se décline en deux versions :



- EK-Quantum Velocity Honor D-RGB - Nickel noir + étoiles et rayures,

- EK-Quantum Velocity Honor D-RGB - AMD Black Nickel + Stars & Stripes.



Le waterblock du processeur présente la 5e itération du moteur de refroidissement EK primé, encore amélioré pour des performances optimales. S'appuyant sur plus d'une décennie d'expérience en refroidissement liquide, les blocs d'eau pour processeurs de la série EK Velocity sont le produit d'innombrables heures de simulation, de recherche et d'ingénierie de pointe.



Le dessus est fraisé CNC dans une pièce solide en laiton nickelé, tandis que la pièce de couverture esthétique est en aluminium. Le cuivre le plus pur disponible est utilisé pour la plaque froide EK-Quantum Velocity Honor et il est précisément usiné pour former une structure microfine dense. La surface de contact est polie à la machine pour un meilleur contact avec le CPU IHS.



Compatibilité



Les waterblock CPU EK-Quantum Velocity Honor sont compatibles avec tous les sockets CPU populaires sur le marché. Ils disposent d'un mécanisme de montage universel anti-erreur qui offre une installation sans outil, prenant en charge les sockets Intel 115x et Intel 20xx ou les sockets AMD AM4, respectives au modèle de bloc CPU.



Sockets Intel pris en charge :



- LGA 1155,

- LGA 1156,

- LGA 1150,

- LGA 1151,

- LGA 2011,

- LGA 2011-3,

- LGA 2066.



Sockets AMD pris en charge :



- AM4.



Prise en charge RVB



Les produits marqués du logo EK D-RGB sont compatibles avec toutes les technologies de synchronisation RGB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB adressable.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau CPU EK-Quantum Velocity Honor sont fabriqués en Slovénie, en Europe et sont disponibles en précommande exclusivement via la boutique en ligne EK. La livraison de ce produit est prévue pour le 28 mai 2020.



- EK-Quantum Velocity Honor D-RGB - Black Nickel + Stars & Stripes (page produit): 249.99 Dollars,

- EK-Quantum Velocity Honor D-RGB - AMD Black Nickel + Stars & Stripes (page produit): 249.99 Dollars.



TECHPOWERUP